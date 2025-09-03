Víctor Ibarbo viene llamando la atención durante las últimas horas por las palabras de un excompañero suyo en Europa.

Vale recordar que dicho atacante hoy día hace parte del Inter de Palmira, pero durante su momento más importante estuvo en clubes como AS Roma y Watford.

Allí fue donde coincidió con Allan Nyom, franco-camerunés, que fue quien declaró su sorpresa por lo visto de Ibarbo en las duchas.

Víctor Ibarbo alias el '3 piernas'.



En boca del mismo excompañero del colombiano, este dio introducción al tema así: “Es también conocido por otras cosas”.

Su entrevistador quedó sorprendido de lo que le decía, y le pidió que se extendiera en el tema al que hacía referencia.

“La primera vez que lo veo... nunca había visto algo así, sinceramente. No era normal”, calificó.

Sin especificar a lo que hacía referencia, sumó “todo el mundo lo sabe. Todo el mundo te habla de lo mismo” y se entendió.

Según Nyom, la sorpresa se presentaba porque “era un chico alto (Ibarbo) y sin engañarte le llegaba a más de la mitad de la pierna”.

“Yo lo veía y decía: ‘¿Pero esto qué es?’”, reiteraba sobre la sorpresa que le generaba cuando debían cambiarse en camerinos o duchas.

Al parecer, quien no tenía la posibilidad ver, le consultaba al galo, para constatar la información: “Una mujer del club me ha dicho que están asustados”.

Finalmente, quien sacó a la luz dicho secreto de Ibarbo, también recordó que algún día salió una noticia sobre esto.

“Dejó alguna mujer en el hospital. Eso salió en Italia”, apuntaba.

Historia europea de Ibarbo

Después de surgir en Colombia con Atlético Nacional, el atacante cafetero partió tras cuatro años rumbo a Italia.

Su primer club fue Cagliari, con el que se mantuvo a lo largo de cuatro años, disputó más de 100 partidos y dejó un alto promedio de goles.

Esa actuación con un rendimiento constante, le permitió saltar hacia AS Roma, uno de los más grandes del Calcio, en 2014.

Dos campañas después de estar en la Loba, Ibarbo partió a la Premier League inglesa, en donde Watford fue su casa por una temporada.

Después de todo ello ya vino el declive de su carrera, que lo trajo de nuevo a Atlético Nacional para 2016, donde contribuyó con la conquista de la Copa Libertadores.

Para destacar, también está que fue parte de la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

José Pékerman confió en el extremo, al que le puso a jugar en tres compromisos de dicha cita orbital.

Después de un paso por Japón desde 2017 hasta 2022, se instaló de nuevo en Colombia para ser parte de la Liga y Torneo BetPlay.