Video | Carlos Daniel Serrano consiguió dos títulos en el Mundial de Para Natación

En Portugal, Carlos Daniel Serrano se ha mostrado como un atleta imparable. Poco importa su condición denominada hipocondroplasia, que le otorga una talla baja. En las piscinas de Madeira, con dos oros, ha agradecido a sus seres queridos el apoyo incondicional, en especial a su mamá, que a los 14 años lo acercó a la natación con un curso vacacional de 10 semanas.

La cosecha de campeonatos mundiales empezó en Glasgow, en 2015, colgándose la primera presea dorada. En México 2017 se subió en cinco oportunidades en lo más alto del podio. Dos años después, en Londres, alcanzó tres medallas de oro, y hoy, en Madeira 2022, le regaló a Colombia la primera medalla dorada, luego de ganar en los 200 m combinado SM7 con un tiempo 2:31,58, el pasado 12 de junio.

“Competí en mi cuarto Mundial. Estoy muy feliz, agradecido. La verdad que fue una prueba espectacular, de principio a fin, muy luchada”, declaró el cafetero.

100 m pecho, 200 m combinado, 100 m libre, 50 m mariposa y 50 m libre son las pruebas en las que ha sido el número uno, y que lo convirtieron en el deportista paralímpico más laureado en la historia del país.

Este martes se llevó a cabo la tercera jornada y fueron nuevamente las brazadas del medallista en Tokio 2020, Carlos Daniel Serrano, las que consiguieron una nueva medalla de oro para el nadador y el tercer oro para el país en el Mundial de Para Natación.

Serrano se quedó con el primer puesto de la prueba de los 100 m pecho, al cronometrar 1:11.68, lo que le entregó el cuarto oro de su carrera en esta prueba.

“Me siento muy contento, muy feliz. Agradecido con Dios por tantas bendiciones en mi carrera deportiva. Es mi cuarta medalla como campeón del mundo en esta prueba, estoy feliz por lo realizado”, aseguró desde Portugal.

Laura González y Nelson Crispín también ocuparon el primer lugar en sus pruebas.

Crispín compitió en los 200 metros combinados y logró el primer puesto con un tiempo de 2:41,16. Además, consiguió el récord del campeonato.

“Es una prueba que tiene mucha exigencia, lo dimos todo. Gracias a Dios se dio esta medalla de oro con récord de campeonato. Muy feliz por este resultado. Tras esto hay mucho sacrificio, mucha fuerza y muchas ganas”, dijo Nelson, una vez terminada la prueba.

Finalmente, Laura González, que hizo historia en Tokio 2020, convirtiéndose en la primera medallista femenina de la Para Natación en unos Juegos Paralímpicos, paró los cronómetros en un tiempo de 1:21.68, logrando subir a lo más alto del podio en Portugal.

“Realmente tenía muchas expectativas. Confiando en mí y confiando en Dios fue que se logró este resultado. Me siento feliz, es algo que no puedo describir y no puedo creer aún. Me siento orgullosa de mí”, apuntó después de la prueba.

Con los resultados hasta la fecha, Colombia ha conseguido superar su ubicación en el pasado Mundial de Londres 2019, donde ocupó el noveno lugar. La delegación en Madeira continúa preparándose para la cuarta jornada de este miércoles, donde se vivirá únicamente una prueba de clasificación.