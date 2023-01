Video | Dani Alves estalla desde prisión y rompe el silencio; hizo dura confesión

Dani Alves, reconocido futbolista brasileño, lleva más de una semana detenido en España debido a la grave denuncia de abuso sexual que existe actualmente en su contra. La declaración de la presunta víctima lo ha puesto en una situación crítica, por lo que decidió cambiar de abogado.

Tras el revuelo que causaron los testimonios de las dos acompañantes de la joven, los medios de ese país destaparon otra prueba que está en manos de la jueza del caso. Se trata de un video grabado por error al momento en el que los oficiales de policía llegan a la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre de 2022.

Dani Alves fue capturado por abuso sexual luego de disputar el Mundial de Catar 2022 - Foto: Getty Images

El jugador, de igual manera, se ha ido adaptando poco a poco a su nueva vida en la prisión de Brians, a donde fue trasladado el lunes pasado después de su detención; mientras su abogado Cristóbal Martell presenta en los juzgados el recurso de apelación a la audiencia para intentar conseguir la libertad provisional de su cliente.

Pese a que espera demostrar su inocencia, el exjugador del Barcelona rompió el silencio esta semana y les habría confesado a algunos de sus compañeros que no le asusta la compleja situación que está viviendo. Además, indicó que ya ha superado momentos bastante difíciles.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años, he superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas y esta será una más que pasará, no me asusta nada. El futbolista se ha quedado fuera y el Dani que está aquí es uno más”, precisó.

El brasileño se retiró del Barcelona luego de diputar la temporada 2021-2022 - Foto: AP

Dani Alves se convirtió en el brasileño más longevo en jugar un mundial - Foto: AP

La esposa del futbolista no se ha vuelto a pronunciar sobre las acusaciones en contra de Alves - Foto: Instagram: @joanasanz

Respecto al presunto delito por el que está en la cárcel, el brasileño ha admitido que mantuvo relaciones con la joven catalana de 23 años en el baño de la discoteca Sutton, pero mantiene que fue “con el consentimiento de ella” y que en un principio negó los hechos por temor a la reacción de su mujer, Joana Sanz.

Alves se encuentra en el módulo 13 y comparte celda con otro brasileño, Coutinho, que trabajó como escolta del también futbolista Ronaldinho y con el que, al parecer, ha hecho buenas migas. También se ha filtrado que no se ha gastado la asignación semanal que le dan a cada preso.

De acuerdo con los medios españoles, el futbolista ha rechazado la posibilidad de tener televisión y de comprarse un chándal. Tan solo ha usado 17 de los 100 euros de los que dispone, y lo ha hecho en productos básicos: un champú, un desodorante, varios refrescos energéticos, cuatro yogures y cuatro latas de atún.

Dani Alves fue despido de Pumas, equipo en el que jugó antes del Mundial - Foto: REUTERS/Henry Romero

▪️ ¿Saldrá Dani Alves de prisión?



▪️ Este lunes su abogado presentará el recurso para liberarlo de la prisión provisional



Informa @MireiaAlzuria #LaHora30E



📹 https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/c0KMj8l5Ou — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 30, 2023

Dani Alves fue trasladado a la prisión de Brians - Foto: REUTERS

Su adaptación estaría marchando a las mil maravillas, puesto que el diario La Vanguardia publicó que el brasileño ya jugó su primer partido de fútbol en el centro penitenciario con otros presos. Una ‘pachanga’ que tuvo lugar el pasado jueves y que provocó una gran expectación entre los reclusos y entre los funcionarios de la prisión, que no dudaron en agolparse en el patio para verlo jugar.

El abogado Martell, por su parte, trabajó este fin de semana en el recurso de apelación para conseguir la libertad provisional para su cliente, alegando que no hay riesgo de fuga, debido a que Alves fue despedido recientemente de Los Pumas mexicanos, garantizando así que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona hasta que se celebre el juicio.

Además, en línea con lo que ha contado en la cárcel, el futbolista recalcó que mantuvo relaciones sexuales con la presunta víctima, pero insiste que fueron consentidas. Asimismo, su defensa enfatizó que fue el miedo de Dani a la reacción de su mujer lo que le empujó a dar hasta cuatro versiones diferentes en su declaración ante la jueza.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el 2016 a través de un amigo en común - Foto: Getty Images

Dani Alves ya lleva más de una semana en prisión - Foto: Getty Images

Drama en la familia

El contacto de Alves con el mundo exterior ha sido poco, más allá de las charlas con sus abogados. Las visitas han sido restringidas por cuenta de la intención de la justicia española por blindar lo máximo posible las partes del caso, al punto que todavía no se conoce el nombre de la denunciante, aunque su versión de los hechos ya se ha dado a conocer por todos los medios.

La familia del brasileño se encuentra en Barcelona al frente de la defensa, que espera presentar pronto la apelación a la prisión provisional del jugador, buscando que pueda salir con la promesa de permanecer en Barcelona hasta el momento del juicio.

La madre de Dani Alves confía en la inocencia de su hijo - Foto: Video La Vanguardia // Getty Images

Alves estuvo convocado al Mundial de Qatar 2022 antes del día en el que sucedieron los hechos - Foto: Getty Images

Joana Sanz borró todas sus fotos junto a Dani Alves - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Lucía Alves, madre del futbolista, acudió a una reunión la semana pasada con el nuevo equipo de abogados que maneja el caso, encabezados por Cristóbal Martell, el mismo letrado que ayudó a Lionel Messi en su juicio por fraude fiscal hace unos años atrás.

Al salir de la oficina, acompañada de dos familiares, la madre del brasileño se mostró visiblemente afectada por la difícil situación y prefirió no mencionar palabra a una reportera de La Vanguardia que le hizo algunas preguntas al respecto de la denuncia. Cuando le cuestionó sobre la inocencia de Dani, la mujer se remitió a asentir con la cabeza, lo que corrobora que el entorno del acusado todavía confía en su inocencia.