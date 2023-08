Video | De narrador a árbitro: Eduardo Luis dirigió un partido aficionado y fue furor en redes sociales

López se ha preparado y es muy estudioso con el tema arbitral. Pero hay algo particular que suele suceder con varios comentaristas que nunca habían jugado fútbol: él tampoco dirigió un partido de fútbol en su vida.

Eduardo Luis, árbitro en un partido de fútbol aficionado

“Nunca he pitado un partido. Es la primera vez. Hay gente que dice que deje el relato y me dedique a pitar”, indicó Eduardo Luis de entrada. Uno de los jugadores le respondió que no creyera eso.