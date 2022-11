Video | El agarrón de Cristiano Ronaldo con un defensor en la Premier League: le perdonaron la roja

Este domingo, 6 de noviembre, el Manchester United cayó en su visita al Aston Villa por la fecha 15 de la Premier League. El partido siempre fue cuesta arriba para los diablos rojos, que finalmente terminaron perdiendo 3-1, en condición de visitante, quedando en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

En el equipo rojo fue titular Cristiano Ronaldo, que jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. El portugués no tuvo su mejor partido e incluso la jugada más llamativa que protagonizó fue polémica, por su reacción con uno de los jugadores rivales.

Corría el minuto 60 del partido y el partido ya estaba 3 a 1 a favor del Aston Villa, cuando el United intentaba acercarse hacia el arco rival y encontrar el descuento en el marcador. Sin embargo, en un ataque del Manchester, Cristiano Ronaldo quedó enganchado, literalmente, con un defensor del equipo local, en una jugada pocas veces vista y que dejó ver la frustración y el desespero del delantero portugués.

El defensor Tyrone Mings, de Aston Villa, estaba marcando a Ronaldo personalmente, evitando que pudiera recibir el balón en el área. En medio de la marca, el jugador local agarró fuertemente al portugués, que le respondió agarrándolo de la misma manera y forcejeando fuertemente por varios segundos. Tanto así, que los demás jugadores tuvieron que intervenir para separarlos.

En un momento del forcejeo, Cristiano Ronaldo por poco termina agarrando del cuello al defensor de Aston Villa, mientras este intentaba responderle de la misma manera. Inmediatamente el árbitro se dio cuenta y le sacó la tarjeta amarrilla a CR7 y a Mings.

El VAR intentó advertirle al árbitro que podría ser una jugada de roja, por la forma en que forcejearon los dos jugadores. Pero el central del compromiso decidió dejarlo en amarilla, ya que los dos jugadores se habían respondido de la misma manera, pero no hubo la violencia suficiente para que fueran expulsados.

“No puede jugar”: Real Madrid da malas noticias sobre Benzema a dos semanas de Qatar 2022

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero francés Karim Benzema no estará disponible para el partido de la liga española de este lunes ante el Rayo Vallecano, ya que “sus sensaciones no son buenas”.

“Nosotros miramos los hechos, y los hechos dicen que Karim no puede jugar”, declaró en rueda de prensa, negando que se esté reservando para el Mundial. “Karim no va a jugar mañana porque todavía las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes, parecía bien, y luego le costó un poco. No va a estar disponible mañana”, añadió.

Sin embargo, aseguró que el francés sí estará ante el Cádiz el jueves. “No creo que esté Rüdiger, pero Karim sí”, apuntó.

“La falta de Karim en esta primera parte de temporada nos ha permitido mostrar a jugadores que tienen mucha calidad, como Rodrygo, Valverde o Vinícius. Hemos arreglado la baja de Karim mostrando más calidad con estos jugadores. Está claro que la segunda parte de la temporada, después del parón, necesitaremos a Karim. Va a llegar al nivel que tuvo la pasada temporada”, subrayó.

En cuanto al reemplazo para la visita a Vallecas, reconoció que ve al brasileño Rodrygo como delantero centro y no extremo. “Rodrygo tiene una gran proyección, más como delantero centro o delantero detrás de delantero que como extremo. De extremo no es su mejor posición, porque es fuerte en el desmarque, en el regate. Lo veo más en el futuro como delantero centro que como extremo”, señaló.