Video: el baile de Luis Díaz en el camerino del Liverpool que enloquece a los hinchas: “Lo hace mejor que Neymar”

Anfield Road está de fiesta con la cuarta victoria en línea de Liverpool y el regreso al gol de Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos por la fanaticada y que estuvo seis meses fuera de las canchas por cuenta de una lesión en su rodilla derecha. El guajiro, por supuesto, tampoco cabe de la emoción: lo demostró cuando anotó y después de finalizado el compromiso, ya en los camerinos.

Liverpool, en su cuenta en Twitter, ha estado realizando publicaciones para homenajear a Luis Díaz por el gol y en uno de los trinos que subió lo dejó en evidencia como pocas veces se le ha visto: bailando.

Sin que se diera cuenta, Lucho fue grabado ingresando al camerino de su equipo mientras silbaba, como quien no cabe de la dicha, y hasta soltando un paso con saltadito y todo, dejando en evidencia que no solo es bueno cuando se trata de patear la pecosa.

Como era de esperarse, más se demoró el club en subir el video que los hinchas de Liverpool en comentarlo. “Amo a ese chico por todo”; “baila mejor que Neymar” y “nosotros, los fanáticos del Liverpool, bailamos en la mesa ahora que estamos de vuelta en nuestro mejor momento”, fueron algunas palabras que le dedicaron al cafetero sus seguidores.

Luis Díaz anotó en un partido clave para el Liverpool en sus aspiraciones de clasificar a competencias europeas. - Foto: Getty Images

A Lucho, además, se le vio gritando a rabiar la victoria que hoy tiene a Liverpool quinto en la Premier League, la casilla que da cupo a la Europa League y que lo deja a una plaza de la Champions. El extremo izquierdo festejó aun cuando a su equipo le costó mantener la ventaja que llevaba: comenzó ganando 3-0 y terminó imponiéndose por un marcador 4-3.

Lucho, titular y goleador

Tan solo siete minutos tuvieron que pasar para que el colombiano volviera al gol con el equipo de Anfield, confirmando su gran regreso tras más de seis meses de lesión.

Cuando el rubro marcaba los primeros minutos de juego, y ya con la ventaja de 1-0 por un gol de Jones, el atacante cafetero sorprendió a la defensa rival con un gran remate dentro del área que dejó impávido al portero rival y así poner el 2-0 parcial.

Con esta anotación, Díaz logró marcar su primer gol en 2023 y el cuatro con el equipo en esta temporada. Su último grito por Premier había sido en el mes de agosto.

Luis Díaz y el festejo tras su regreso al gol con Liverpool. - Foto: Getty Images

Lucho, en términos generales, tuvo un buen partido, saliendo sustituido al minuto 63. Anfield Road se rindió a sus pies con una enorme ovación siendo esta una clara muestra de respeto y de afecto al jugador que se ha convertido en un emblema.

En materia de números, Díaz tuvo una calificación de 7,5 puntos, que fueron resumidos en dos remates al arco, una efectividad de pases del 89 % y el 57 % de regates ante sus rivales.

Jürgen Klopp y su balance del partido

Un comienzo excepcional: “Estar 3-0 contra una táctica bastante defensiva de Tottenham y la forma en que marcamos los goles, la forma en que jugamos ofensiva y defensivamente fue absolutamente excepcional”.

Imagen de archivo. Jürgen Klopp celebró la actuación de Liverpool contra Tottenham. - Foto: AP

La remontada de Tottenham: “Entonces el problema fue estar 3-0 arriba tan temprano; no somos el primer equipo que entendió mal eso. No debería suceder, sucedió de todos modos. No de inmediato, pero el primer gol del Tottenham es el primer momento en el que no defendemos correctamente, en el que no estamos correctamente en la situación de contrapresión, como si las distancias fueran correctas o lo que sea. Por eso terminamos con el balón largo atrás, no hay fuera de juego y Virgil se resbala, lo que obviamente puede pasar, no deberíamos entrar en una situación así”.

Un panorama alentador: “Marcaron su gol, crédito al Tottenham, son brillantes en estas situaciones. El medio tiempo fue así, les dije a los muchachos las cosas positivas pero, por supuesto, ya tenemos que volver a tomar el ritmo porque si jugamos como comenzamos el juego, realmente no tienen forma de defendernos”.