A pesar de no poder brillar con el Liverpool al enfrentar al Real Madrid, el colombiano se robó los aplausos por su gran jugada.

Video | El ‘lujito’ de Luis Díaz en la final de la Champions que no pasó desapercibido

Ya han pasado dos días de la gran final de Champions, encuentro en el que el Real Madrid se llevó su decimocuarta corona tras vencer por la mínima diferencia al Liverpool de Luis Díaz. El colombiano no se destacó de la mejor manera en los 65 minutos que disputó, pues fue neutralizado por el poderío defensivo de Dani Carvajal, en compañía de jugadores como Casemiro y Militão.

El guajiro recibió toda la presión sobre la banda izquierda, sector donde no pudo hacer mayor cosa y que obligó a Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, a reemplazarlo por Diogo Jota.

Luis Díaz en un duelo constante con Carvajal. Final de la Uefa Champions League en el Stade France de París. - Foto: AP

Ahora bien, en las últimas horas y después de un sinnúmero de resúmenes del juego, en la memoria de algunos hinchas quedó una jugada de lujo que realizó Díaz, la cual se llevó los aplausos de propios y extraños.

Sobre el minuto 52, el colombiano recibió un balón que controló exigido, situación que lo llevó a efectuar una especie de ‘pisadita’ ante la marca de dos jugadores del Madrid y, de paso, tirar un túnel al uruguayo Federico Valverde. Posterior a ello, Lucho abrió el panorama con un taquito que tuvo destino al español Thiago Alcántara.

Recibido como un héroe

Después de una noche de lágrimas y tristeza en París, el cafetero fue recibido como un héroe por los fanáticos reds, quienes hicieron honor a su emblemático cántico “You´ll never walk alone”. A Díaz se le vio bastante relajado, incluso con un ‘look’ que llamó la atención para los focos en ese bus que transportaba a los jugadores.

Durante el recorrido, los jugadores dirigidos por Jürgen Klopp tuvieron tiempo para divertirse, firmar autógrafos y festejar los logros del año futbolístico en el que pelearon en todos los frentes hasta el último partido.

Cabe recordar que los hinchas del cuadro británico solo estuvieron al lado de sus jugadores este domingo. Tras el término del juego, los futbolistas del Liverpool se mostraron desconsolados por perder el duelo decisivo después de una temporada perfecta en la que pelearon hasta la última instancia de cada frente.

El colombiano fue protagonista en la celebración del cuadro inglés. - Foto: Getty Images

Jugadores como Luis Díaz, Virgil Van Dijk, Roberto Firmino y demás se despidieron del sueño entre lágrimas y siendo consolados por otros de más experiencia como Sadio Mané y Mohamed Salah.

Por su parte, los hinchas del cuadro inglés no abandonaron las tribunas del Stade de France y apoyaron con su fiel cántico a todo el plantel. You´ll never walk alone, se escuchó por un largo tiempo en las graderías del escenario francés, dejando un claro ejemplo de fidelidad y de pasión hacia su club.

La prensa habló de Díaz

Aunque el compromiso en París no fue la mejor exhibición de Lucho desde su arribo al fútbol inglés, entre las posibilidades que mantenía por tener un papel protagónico logró figurar, tanto así que los medios ingleses tuvieron buenas palabras en el análisis pospartido y sentenciaron que Díaz cierra una temporada con una grata impresión, a la espera de que mantenga ese nivel en el siguiente campeonato.

El reconocido diario The Sun, en la primera parte del comentario, fue benévolo con el nacido en La Guajira colombiana; sin embargo, tras un pequeño halago, reversó lo dicho y aseguraron que su papel fue decayendo con el transcurrir de los minutos: “Un jugador sencillamente excelente y, como todos esperábamos, una verdadera amenaza por la izquierda durante la primera mitad, pero se desvaneció y fue reemplazado por Jota”.

Liverpool Echo, otro medio que se encarga de la actualidad del equipo, se refirió de manera específica al duelo que tuvo que desarrollar Díaz frente a Daniel Carvajal, lateral del Real Madrid, que en todo momento se le vio sólido: “Comenzó de manera brillante contra Carvajal, pero el defensor del Real comenzó a ganar ventaja a medida que avanzaba el juego”.

La calificación final para Díaz fue de seis puntos, producto de la poca incidencia en el juego. Sin embargo, a pesar de salir derrotados en la Liga de Campeones, los seguidores y el equipo del colombiano han celebrado durante este 29 de mayo para conmemorar los trofeos alcanzados en la temporada, siendo Díaz protagonista de las imágenes.