Video | “Es un orgullo”: Jorge Luis Pinto, devastado en homenaje a Freddy Rincón

Si hay un protagonista en el fútbol que pueda haber llegado a conocer de manera cercana a Freddy Rincón fue Jorge Luis Pinto, ese estratega de basta experiencia que llevó a debutar como profesional al ‘Coloso’ de Buenaventura y al cual le tomó tanto aprecio que lo tuvo en su estadía por Millonarios, como su asistente técnico.

Pinto, un conocedor como ningún otro del fútbol colombiano, ha demostrado su profunda tristeza por la partida del exjugador de la Selección Colombia. El santandereano, en conversación con Vicky en Semana el pasado 12 de abril, habló de varios aspectos importantes de su relación con Rincón.

Para Jorge Luis Pinto, el exfutbolista internacional con la Selección es como un hijo, porque cuando empezó en la carrera deportiva estuvo para “apoyarlo, defenderlo, llevarlo y hablarle mucho, porque fue un proceso de formación”. Además, lo consideraba como un compañero del fútbol por su rol de asistente técnico y como un amigo de esos que deja el ‘deporte rey’.

Freddy Rincón fue el asistente técnico de Jorge Luis Pinto durante 2019 en Millonarios - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Talento, biotipo… me encantó desde el principio. Era una disposición al entrenamiento… jugó muchas posiciones, le faltó jugar de arquero”, dijo en otro de sus comentarios sobre las cualidades que vio en Rincón como jugador profesional.

Recordando uno de los mementos más especiales del fútbol colombiano, Pinto habló sobre el gol que Freddy Rincón le marcó a Alemania en el Mundial de Italia 90: “Cuando Freddy Rincón le hizo el gol a Alemania yo estaba en el estadio, fue hermoso. Ni me acuerdo de la cosa de locos que en la tribuna se hizo, fue un gol espectacular”.

Dichas anécdotas y momentos únicos entre ambos los amplió este sábado cuando volvió a dar un sentido discurso en el marco del homenaje que se le rindió al exfutbolista en el estadio Pascual Guerrero, donde su cuerpo se mantuvo en cámara ardiente para el acompañamiento masivo de seguidores y amigos.

Allí, una vez tomó el micrófono, Pinto no pudo ocultar lo devastadora que había sido la noticia para él, indicando que: “Yo no sé si vamos a llorar, pero si lo vamos a hacer lo haremos por sentimiento, aprecio y cariño”.

Posterior a ello, el estratega colombiano se deshizo en elogios por la carrera profesional que había llevado Rincón, en la que exaltó su humildad y sencillez, esa que lo hizo figurar en los mejores clubes del mundo, además de su profesionalismo y trabajo para la labor: “Freddy es un ejemplo de vida para este país, transformó la humildad en grandeza. No se imaginan como llegó a Santa Fe, con que sencillez y humildad; no tenía ni guayos. No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo de él. Un hombre de oficio, de trabajo y dedicación”.

⚽❤️ "Freddy es un ejemplo de vida para este país, de transformar la humildad en grandeza" Jorge Luis Pinto.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/TbIhYGikn6 — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 16, 2022

Además, expuso su punto de vista sobre las motivaciones de Freddy para jugar, su paso a paso en el fútbol y cómo debería ser recordado desde Colombia para el mundo: “A él no le interesaba la plata, solo quería jugar y jugar. Lo vi crecer, ganar y triunfar por el mundo, eso es un orgullo para los que estamos acá”.

Finalmente, mantuvo sus palabras honrado la memoria de Rincón desde su rol como jugador, en donde lo calificó como un “espectáculo” y lo resaltó como referente para las nuevas generaciones: “Es un ejemplo de vida para las nuevas generaciones que viven el fútbol, pero no lo sienten como lo sentía Freddy. Me encantaría que vieran un video de cómo se entrenaba él y se entregaba en sus partidos. Qué espectáculo, todos los goles que le hemos visto son enfrentando al arquero a un volante mixto, que llegaba de atrás hacia adelante”.