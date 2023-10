Video | Hinchas de Once Caldas lideraron airada protesta contra los directivos del club, tras eliminación en Liga

El Once Caldas de Manizales, a nivel competitivo, dista mucho de aquel campeón de Copa Libertadores en 2004 y de varios títulos ligueros . En el último tiempo los resultados han sido muy lejanos de lo que pretenden sus fanáticos, especialmente en este año, pues estuvo en la cuerda floja del descenso y está a punto de salvarse por las flojas campañas de sus oponentes.

Sin embargo, esto no bastó para cumplir con una buena presentación. El onceno dirigido por Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, dolorosamente, cayó por 2-1 frente a Boyacá Chicó el pasado domingo en el Estadio La Independencia de Tunja. Dicho resultado costó la eliminación prematura del cuadro manizaleño, resignado a quedar fuera de la fiesta por una vez más.

Desde la Liga del primer semestre de 2019, el Once Caldas ha quedado por fuera de los ocho y no ha dado tregua; en efecto, sus deficientes campañas lo llevaron a coquetear con la parte baja de la tabla regularmente. Los hinchas apuntan a la actual rama dirigencial de la institución, que ha vendido jugadores y sumado buenas utilidades, pero esto no se refleja en triunfos. Tulio Mario Castrillón, actual presidente del club, ha sido blanco de fuertes críticas.