Video | Impactante incendio del Ferrari de Carlos Sainz, en el Gran Premio de Austria

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se ha llevado este domingo 10 de julio la victoria en la carrera del Gran Premio de Austria, la décimo primera cita del Mundial de Fórmula 1; mientras tanto, el español Carlos Sainz (Ferrari) se vio obligado a abandonar por la rotura del motor y Fernando Alonso (Alpine) ha terminado décimo tras salir desde la última fila de la parrilla.

Solo la mala fortuna impidió a la scuderia hacer doblete en ‘casa’ de Red Bull, algo con lo que hubiesen vengado lo sucedido en Imola, donde la marca energética hizo doblete. En la vuelta 57, cuando rodaba en puestos de podio, Sainz tuvo que retirarse de la pista tras la rotura del motor y salir de un vehículo envuelto en llamas; era su cuarto abandono del año.

El día del Cavallino Rampante todavía pudo acabar peor, pero Leclerc consiguió sobrevivir a los problemas con el pedal del acelerador que afectaron a su monoplaza en el tramo final. Con ello, firmó su tercera victoria del curso, la quinta en su trayectoria en la Fórmula 1, y regresa a la segunda posición de la general de pilotos, a 38 puntos de Verstappen.

“Estaba realmente asustado”, reconoció por radio tras la carrera sobre el acercamiento final del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El líder del campeonato salvó la jornada con un segundo puesto, el mejor resultado posible dado el ritmo con el que contaban los Ferrari en Spielberg. Además, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue tercero con su tercer podio consecutivo.

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado la “oportunidad perdida” por su abandono en el Gran Premio de Austria por la rotura del motor, sobre todo cuando por ritmo los Ferrari tenían “un primero y un segundo asegurados”, y tenían “la partida ganada” a los Red Bull.

“Iba bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo con la rueda dura, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Es una pena, no tengo palabras, porque son muchos puntos los que se nos van, una oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la racha que estábamos empezando a coger. Habrá que intentar pensar ya en Francia”, señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, lamentó que el incidente haya sucedido justo el fin de semana en el que tenían mucho mejor ritmo que los Red Bull. “A Red Bull le teníamos ganada hoy la partida, estaba para adelantar a Max en ese momento; en la siguiente vuelta le iba a pasar con DRS, creo que teníamos un primero y segundo asegurados hoy. En cuanto a ritmo, este fin de semana ha sido de lo mejor del año hasta ahora. Me quedo con lo positivo. Es una pena por el campeonato, pero es lo que hay”, subrayó.

Por último, el madrileño analizó lo sucedido en el momento en el que detuvo su monoplaza en la vuelta 57, en el que tuvo que salir de un vehículo en llamas. “Estaba en una cuesta arriba. De repente he visto fuego en el coche, he intentado salir, pero se iba hacia atrás. Estuve llamando a los ‘marshals’ para que viniesen a parar el coche y apagar el fuego, no sé por qué han tardado tanto en venir, me he tenido que tirar del coche. Habrá que ver qué se puede hacer en ese aspecto la próxima vez”, finalizó.

*Con información de Europa Press.