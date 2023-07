Video | Incómodo momento: Arda Güler hizo esto en su presentación en el Real Madrid

Desde el Fenerbahce, de Turquía, al Real Madrid le llegó un refuerzo para la próxima temporada: el volante turco Arda Güler, quien tuvo un costo de 20 millones de euros, que podría subir a 30 millones por bonificaciones y extras.

La presentación del futbolista de 18 años se realizó hoy en el estadio Santiago Bernabéu y quedará en la historia por un hecho gracioso, y un poco incómodo.

Como es usual en estos casos, Florentino Pérez, presidente del equipo, entró primero y en el atril dio sus palabras de bienvenida al nuevo fichaje.

“Le damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Arda Güler”, decía el directivo, y en ese momento los presentes aplaudieron.

Sin embargo, el turco tomó esto como que era el tiempo de levantarse y entregar sus primeras declaraciones como jugador merengue, pero no fue así.

Tiene tantas ganas de jugar con la camiseta del Real Madrid que ha subido antes de tiempo al escenario. Momentazo de la presentación de @10ardaguler 😅 pic.twitter.com/1VZ0A6wCBj — MARCA (@marca) July 7, 2023

De pie y al lado del atril, el joven futbolista tuvo que esperar a que Pérez terminara de expresarse.

“Querido Arda, tu talento y trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Bienvenido”, continuó Florentino Pérez, mientras que el turco solo miraba al público con cierta incomodidad.

Las palabras del turco Güler

“Ha habido clubes que han tenido contacto conmigo, pero cuando el Real Madrid entró en el fichaje, cualquier oferta para mí perdió valor y solo pensaba en el Real Madrid”, explicó en su presentación el mediocampista.

Además, sin miedo a lo que enfrentará, Güler reveló su meta con la Casa Blanca.

Arda Güler junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. - Foto: Real Madrid

“Quiero agradecer a mi familia y a todas las personas que han hecho posible mi llegada aquí. Quiero ser una leyenda del Real Madrid”, destacó el jugador, quien usará el número 24.

El turco también le cerró las puertas a una posible salida del Real Madrid en calidad de cedido. “Muchos clubes se han interesado, pero prefiero quedarme acá y se acabó, no quiero ir a jugar a otro equipo. Ser cedido no está en mis planes. Me han ofrecido venir a jugar aquí y es lo que quiero”, indicó.

La llegada del volante turco

Güler ha firmado un contrato por seis temporadas, extendiéndose hasta 2029, al igual que Jude Bellingham. Este fichaje refuerza la política del Real Madrid de apostar por jóvenes promesas para el futuro del club, renovando un plantel que hasta hace un par de años tenía a futbolistas que pasaban los 30 años.

Arda Güler, nuevo jugador del Real Madrid. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Una vez más, el Real Madrid ha prevalecido en la batalla por un talento joven frente a los principales equipos de Europa. En este caso, Barcelona y Milán han sido los principales competidores para llevarse el futbolista, pero la capacidad persuasiva del conjunto madrileño ha sido determinante. Juni Calafat, director del área de fichajes del Real Madrid, quien tenía al jugador en la mira, ha logrado convencerlo de aceptar el proyecto del club.

Güler, nacido en Ankara en 2005, llega al merengue para reforzar el centro del campo y el ataque. Puede desempeñarse como mediapunta o extremo por la banda derecha. En este último caso, compartirá la misma posición que Brahim o Rodrygo, quien podría ocupar el puesto de 9 en caso de que no llegue Kylian Mbappé.

Los fichajes del Real Madrid

Además de Arda, el Real Madrid ya ha fichado al mediocampista Jude Bellingham, por quien pagaron 100 millones de euros al Borussia Dortmund.

Jude Bellingham, en su acto de presentación como jugador del Real Madrid. - Foto: Getty Images

Florentino Pérez también consiguió al lateral izquierdo Fran García, el volante Brahim Díaz y el delantero Joselu, quien buscará aportar para hacer olvidar los goles del francés Karim Benzema.

Por último, se espera que se resuelva la novela de Kylian Mbappé, quien al no renovar con el Paris Saint-Germain será puesto a la venta y el Real Madrid parte como gran candidato a llevárselo.