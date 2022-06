Video | Juan Pablo Montoya sorprendió con su gesto a fanático que le pidió una foto en la Indy500

El pasado domingo 29 de mayo, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya cerró su presentación en las 500 Millas de Indianápolis, que se llevó a cabo en suelo estadounidense. El experimentado corredor de 46 años tuvo un memorable desempeño en la búsqueda por conseguir su tercer título en la competencia icónica del automovilismo.

Montoya logró una impresionante remontada en el asfalto, pues después de partir en la casilla 30 por problemas técnicos, terminó muy cerca del top 10 a bordo del Chevrolet Arrow McLaren SP #6, actuación que se destacó en suelo norteamericano.

“Terminamos 11, que no suena muy bueno, pero arrancamos de 30. Las primeras paradas en pits no fueron las mejores, entonces nos costó bastante. Igual fue una buena remontada, trabajamos duro todo el día, pasamos mucha gente y me la gocé, que es lo más importante”, aseguró el corredor bogotano después de dicha carrera.

Ahora bien, el colombiano no solo se llevó las miradas por su increíble actuación sobre el asfalto. Montoya también se robó el protagonismo en redes sociales, luego de conocerse un video donde un fanático suyo, Yerson Castañeda, le pidió una foto.

Montoya, al oír la solicitud del aficionado, pareció hacer caso omiso en un comienzo; sin embargo, dejó la conversación en la que estaba con un miembro de su equipo, se saltó una pequeña valla que había y decidió acudir al llamado de su compatriota.

El video termina con Montoya acercándose a la reja; sin embargo, Castañeda confirmó en otras grabaciones de su cuenta de TikTok que el corredor no solo le dio la foto, sino también un autógrafo en su gorra que mostró con orgullo.

Marcus Ericsson se llevó los honores

El sueco Marcus Ericsson ganó este domingo por primera vez las 500 Millas de Indianápolis al vencer en un final de infarto a Pato O’Ward, quien se quedó a un paso de coronar una jornada histórica para el automovilismo mexicano.

Ericsson (Chip Ganassi), de 31 años y expiloto de Fórmula 1, logró contener a O’Ward (Arrow McLaren) en unas últimas cuatro vueltas taquicárdicas después de que perdiera una amplia ventaja en el liderato por una bandera roja.

“No me lo podía creer”, dijo Ericsson sobre la interrupción de la carrera. “Sabía que el auto era lo suficientemente rápido, pero aún así fue difícil. Tuve que hacer todo para mantenerlos detrás”, recalcó el expiloto del equipo Sauber de Formula 1 entre 2015 y 2018.

Ericsson, que había partido desde la quinta posición, es el segundo piloto sueco en triunfar en el colosal circuito ovalado del Indianápolis Motor Speedway (2,5 millas, 4 km) después de Kenny Bräck en 1999.

En una carrera plagada de dramáticos giros, el neozelandés Scott Dixon, seis veces campeón de la Indycar, perdió la punta de las 500 Millas en la última parada al ser sancionado por exceso de velocidad en la entrada.

Marcus Ericsson se quedó con las 500 Millas de Indianápolis#Video El piloto sueco se impuso en la Indy Car durante la nueva edición de la mítica carrera de los Estados Unidos.https://t.co/vfBjDVhau8 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 31, 2022

Clasificación final 500 Millas de Indianápolis

1. Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi), las 200 vueltas en 2h51:00.643

2. Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren), a 1.792

3. Tony Kanaan ((BRA/Chip Ganassi), a 3.517

4. Felix Rosenqvist (SUE/Arrow McLaren), a 4.126

5. Alexander Rossi (USA/Andretti), a 4.980

6. Conor Daly (USA/Ed Carpenter Racing), a 5.079

7. Helio Castroneves (BRA/Meyer Shank Racing), a 6.561

8. Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing), a 7.039

9. Álex Palou (ESP/Chip Ganassi), a 8.244

10. Santino Ferruci (USA/Dreyer & Reinbold Racing), a 9.832