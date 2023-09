Video | Mano de Alexis Sánchez generó monumental polémica en el partido Chile vs. Colombia

Chile y Colombia no pudieron pasar del empate a cero en la segunda fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. Aunque fue un juego intenso que pudo dejar a cualquiera como ganador, situaciones puntuales donde tuvo que ver el cuerpo arbitral cambiaron el rumbo.

El resultado final fue un 0-0 que dejó mejor parada a la Tricolor, no obstante, la historia del compromiso estuvo cerca de cambiar a 15 minutos del final. La polémica acción que tuvo como protagonista a Alexis Sánchez, ni siquiera fue revisada por el VAR.

La otra acción del compromiso que tuvo en la lupa al arbitro central del partido, se dio dos minutos después de la mano que no fue dada a Colombia. Esta vez, la jugada también habría favorecido a Chile de no haber sido revisada.

Luego de un cobro de costado, el jugador Maripán se elevó por los aires para impactar un esférico que de entrada se convertía en el 1-0 parcial. Por fortuna para Colombia, el árbitro Valenzuela fue advertido por el VAR de un fuera de lugar por parte de la figura chilena. Al revisarse, el juez no dudó en anular la acción.

Chile apeló a la experiencia

Ante Uruguay, encuentro que la Roja perdió por 3-1, el veterano Arturo Vidal no partió como titular y su goleador histórico, Alexis Sánchez, ni siquiera fue convocado.

Alexis Sánchez no jugaba un partido desde el 20 de junio pasado. Sin embargo, aunque el atacante del Inter de Milán no se le vio con chispa, el técnico Eduardo Berizzo no lo movió del campo.