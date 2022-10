Video | Mariana Pajón, nuevamente orgullo nacional: oro en los Juegos Suramericanos

Otra muestra de su calidad encima de la bicicleta quedó evidenciada este viernes 14 de octubre por Mariana Pajón en tierras paraguayas, al cosechar medalla de oro en la final de damas del BMX de los Juegos Suramericanos 2022, dejando relegadas en la meta a la también colombiana Gabriela Bolle y a la argentina Agustina Cavallila, que completó el podio de la competencia en Asunción.

Desde su salida del partidor se le vio a la cafetera sumamente activa, logrando tomar la delantera sin soltarla en ningún momento, hasta que cruzó la meta y se abrazó con su compatriota. Una medalla más que se suma a la conseguida recientemente en Bogotá, donde también dio cátedra de su poderío encima de su caballito de acero, mejor escudero para la carrera exitosa que ha tenido en su trayectoria y que desea seguir acrecentando antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Siempre sonriente, al término de la competencia habló de lo que representaba esta medalla para su presente deportivo: “Mucho, cada medalla es importante”.

A su vez, quiso resaltar lo que hizo su compañera de delegación, que permitió que Colombia sumara una medalla de plata más a la participación que termina este sábado 15 de octubre: “No solo la mía, sino la de Gaby, es muy bueno para Colombia”.

1 y 2 para Colombia en el BMX de los Jueos Suramericanos #ASU2022. Así saludaron a Mindeporte y toda Colombia, la medalla de oro 🥇 @marianapajon y la de plata 🥈 Gabriela Bolle. #PactoPorElDeporte #ASUmimosElReto pic.twitter.com/rrLXIT9gJ7 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) October 14, 2022

Sobre lo especial que es regresar a esa competencia en especial, dijo: “Hace ocho años estaba esperando volver acá, Juegos Sudamericanos”.

Sobre las dudas que se tuvieron, agregó: “Hasta lo último pensamos que no íbamos a correr, pero acá estamos”; finalizó haciendo una dedicatoria especial al país, además de a su familia, que no pasa por un buen momento según dijo: “Me alegra llevar esta medalla a Colombia y mi familia que está viviendo un momento que no es fácil”.

En otro nivel, Brasil confirmó el viernes su supremacía en los XII Juegos Sudamericanos Asu-2022, que apagarán su antorcha este sábado tras 15 días de actividad en 34 deportes y 53 disciplinas con la participación de 15 países del continente.

MEDALLAS EN BMX RACING FEMENINO 🔥



🥇🇨🇴 Mariana Pajón Londoño



🥈🇨🇴 Gabriela Bolle Carrillo



🥉🇦🇷 Agustina Cavalli#ASU2022#ElSueñoDeTodos pic.twitter.com/wNmNHEnn0B — Asunción 2022 (@asu2022oficial) October 14, 2022

Brasil acumuló al viernes 304 preseas, de los cuales 129 fueron oros, 94 fueron plata y 81 fueron bronce. Colombia llegó a 238 medallas, 72 doradas, y ocupa la segunda plaza en el medallero.

Argentina terminará cómoda en el tercer lugar con un total de 183 medallas y Chile confirmó el cuarto puesto con 121 galardones, 35 de oro.

Venezuela quedó más atrás, en quinto lugar, con 129 medallas, 30 de ellas de oro.

El más reciente triunfo

Este domingo -2 de octubre-, en la edición celebrada en la pista Carlos Ramírez, situada en Bogotá, la doble medallista olímpica del país voló en las montañas del trazado para superar en la ronda ocho a la holandesa Merel Smulders y a la suiza Zoe Claessens.

La competencia, que se dio en la tarde del primer fin de semana de octubre de 2022, dejó ver a una Pajón bastante rápida y segura de sus movimientos desde el arranque, con una salida más que explosiva después del pistoletazo que marcó la partida. A la colombiana, tan solo le bastaron unos metros tomar la punta de carrera, esa misma que no soltó en ningún momento de la competencia y celebró al cruzar la meta.

Mariana Pajón se quedó con la última edición de la Copa Mundo de BMX en 2022. - Foto: Instagram: marianapajon - maximiliano_blanco

El resultado final fue 35.199 segundos, llegando en solitario, lo que demostró que las demás competidoras no lograron seguirle el paso en ningún momento. Y es que Mariana, desde su arranque, fue precisa, tomó cada montaña con seguridad, aceleró en los momentos justos y cada curva la realizó con absoluta categoría.

Cabe recordar que la gloria del deporte colombiano llegó a esta parte del año tras pasar varias complicaciones físicas que no le permitieron tener regularidad, es por eso que se le vio sumamente emocionada al término de la carrera, donde entre lágrimas dijo: “Estoy muy feliz, gracias a todo. Esto ha sido una montaña rusa”.