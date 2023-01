Video | Memo Ochoa salva de una goleada a su equipo en la Serie A de Italia, hizo nueve atajadas impresionantes

Guillermo Ochoa, mejor conocido como Memo Ochoa, se cotizó en el Mundial de Qatar 2022 con las grandes atajadas que protagonizó al defender el arco de la Selección de México.

El arquero, que ahora está estrenando equipo en la Serie A de Italia, el Salernitana, debutó con una brillante actuación, a pesar de la derrota 2-1 ante AC Milán.

Como si se tratara de un duelo de la Copa del Mundo, su gran especialidad, el arquero de la selección mexicana mostró su gama de atajadas, finalizando con un total de nueve, entre ellas un doble despeje en la recta final, el primero en una volea durísima de Giroud (82).

Memo Ochoa logró atajar en nueve ocasiones a sus rivales, salvando así a su equipo de una goleada - Foto: Getty Images / DeFodi Images / Colaborador

Desde el inicio, Ochoa comenzó a mostrar su gran talento bajo los tres palos, al ganarle en el uno contra uno al portugués Rafael Leao (6), que cuatro minutos después marcaría el 1-0.

A Memo se le contabilizaron cerca de nueve atajadas contundentes durante los 90 minutos de juego, balones que si hubieran entrado al arco, se habrían convertido en la primera goleada de la temporada 2022-2023 de la Serie A de Italia.

Memo Ochoa atajando cada balón en su debut en la Serie A de Italia… evitó una goleada a su equipo Salernitana #Mexico #futbol #Italia pic.twitter.com/tAPr6QD3Up — YoSoyÓmicron (@leolemoine) January 4, 2023

Salernitana “cerró un contrato con el arquero nacido en 1985 donde el futbolista firmó con el club hasta el 30 de junio de 2023 con la posibilidad de renovación y con el cual seguirá luciendo el dorsal 13″, indicó el club en su página de internet. El arquero viene de disputar su quinto Mundial con la selección ‘azteca’ en Qatar.

Luego de un inicio de carrera en México, Memo Ochoa dio el salto a Europa para jugar en el Ajaccio (Ligue 1 francesa), donde estuvo tres temporadas. Prosiguió su carrera en España, en el Málaga y el Granada, y en el Standard de Lieja (Bélgica). Desde 2019 jugaba en el América de México.

Memo Ochoa en acción en el partido ante AC Milán - Foto: Getty Images / DeFodi Images / Colaborador

Devis Vásquez, el otro arquero latino que causa sensación en la Serie A de Italia

Toda una sorpresa en el mercado de fichajes fue el vinculo contractual entre el cancerbero colombiano Devis Vásquez y el AC Milan, club donde otros cafeteros tuvieron la oportunidad de deslumbrar, pero no por falta de calidad del guardameta, ni mucho menos, sino porque pocos tenían esta transferencia en el radar.

Periodistas como Fabrizio Romano vaticinaron la transferencia del colombiano de Guaraní (Paraguay) el 31 de diciembre de 2022, pero solo hasta este 3 de enero fue confirmada por el equipo rossonero, en el que militaron Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero y Carlos Bacca.

Aunque Vásquez llegaría al Milan como el tercer guardameta, detrás del rumano Ciprian Tătărușanu y el italiano Antonio Mirante, no está de más soñar que con esfuerzo y el transcurrir del tiempo pueda convertirse en el arquero titular, no en vano, arribó al viejo continente por solicitud del DT Stefano Pioli.

Pues bien, quien pasó por el fútbol colombiano en equipos como La Equidad y Patriotas, brindó sus palabras tras su arribo a uno de los equipos con más historia en el mundo. Lo hizo en entrevista con el equipo de comunicaciones del Milan, hoy segundo en la Serie A.

Vásquez aclaró que ya sabía algo de italiano, dado que con el equipo sub-20 de Cortuluá jugó un torneo juvenil disputado en ese país, la Viareggio Cup, en la que participaron clubes de Brasil, Nigeria, República Checa, Rusia, Grecia, Estados Unidos, Holanda, Argentina y, por supuesto, de Italia.

“La primera impresión de Italia me encantó, me enamoró. Tanto que cuando volví de jugar el torneo aprendí italiano, escuchando música, buscando en internet, sin ningún profesor y cuando volví de Italia a Colombia me propuse volver a Italia de nuevo”, comentó el arquero que podría superar lo hecho en ese país por David Ospina.