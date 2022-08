Video | Mujer árbitro fue brutalmente golpeada en medio de un partido de fútbol en Argentina

El mundo del fútbol y especialmente el balompié argentino se encuentra totalmente indignado tras un hecho ocurrido en la tercera división de la Liga Regional de Fútbol de ese país. El encuentro que disputaron Deportivo Garmense contra el Club Deportivo Independencia dejó como el gran señalado a Cristian Tirone, jugador del primer club mencionado que vilmente goleó a la jueza del partido, Dalma Magalí Cortadi, por la espalda generándole algunas complicaciones en su salud.

Lo que parecía ser un partido más del fútbol alrededor del mundo, dejó una de las imágenes más impresionantes y escalofriantes que se pudieran ver en el deporte. No fue un choque entre los futbolistas, sino la locura de un jugador que tras no sentirse a gusto con la definición de una decisión por parte de la juez del compromiso, emprendió en contra de ella con un golpe fuerte con su mano derecha que impactó en la cabeza de la arbitra y la dejó en el piso.

Ella intentando recuperarse rápidamente se levantó pero se veía visiblemente afectada por el impacto, por su parte el agresor fue de inmediato apartado del compromiso y sacado de la cancha en medio de una bochornosa pelea Tirone contra policías y funcionarios del club que intentaban calmarlo.

Habló la árbitra golpeada por un jugador: “Perdí el conocimiento y estuve con vómitos” 👉https://t.co/r6ocbu28o5 pic.twitter.com/h6UzBPZLlP — Baires En Línea (@BairesLinea) August 1, 2022

Dalma una vez recuperada del momento que vivió, tuvo la oportunidad de conversar con algunos medios argentinos en donde relató lo sucedido y a detalle explicó la situación que se había presentado.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, relató la mujer que recibió el brutal golpe.

A su vez, a detalle explicó los síntomas que le provocó el golpe recibido y sentenció que tras sentirse algo mejor, tuvo las fuerzas necesarias para hacer la denuncia ante las autoridades, argumentando que lo sucedido iba por fuera del marco deportivo: “Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”.

Para concluir, mostró su tristeza y el repudió por lo sucedido expresando que puede ser normal que algunas situaciones se presenten de manera verbal, pero que se trasladen a los golpes, jamás podrá ser normalizado: “Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”.

Por fortuna de la jueza y haciendo justicia de lo sucedido, el club del que hacía parte, Deportivo Garmense, el jugador decidió apartarlo de por vida para la realización de la práctica, a su vez, emitió un comunicado completo en el que condenó de manera enérgica lo sucedido, asegurando que como institución buscarán implantar valores fundamentales para la práctica del deporte.

❌ El club Deportivo Garmense decidió suspender de por vida a Cristian Tirone por su condenable agresión contra la referí Dalma Magalí Cortadi pic.twitter.com/BNG0qkaAP4 — Diario Olé (@DiarioOle) August 1, 2022

“Ante los hechos en que un jugador de Garmense agredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro, el club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte”, iniciaba la misiva.

“Se solidariza con la jueza agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas, y formar deportistas con valores como: disciplina, compañerismo, compromiso y sobre todo respeto y tolerancia”, finalizaron.