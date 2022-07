Dura sanción contra jugador del Cali que irrespetó al árbitro en partido contra el DIM

No paran las malas noticias para el Deportivo Cali, ya que este jueves 28 de julio el Comité Disciplinario del Campeonato del Fútbol Profesional de la Dimayor dio a conocer la sanción de uno de sus jugadores claves en la nómina titular.

Se trata del lateral Kevin Velasco, el cual fue expulsado con roja directa al finalizar el encuentro contra el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Palmaseca, por reclamar airadamente al juez central del partido.

El motivo de esa reacción se debió al polémico penal pitado por el árbitro Nicolás Gallo a favor del equipo poderoso, el cual le permitió empatar al equipo de David González en los últimos minutos.

En ese orden de ideas, el Comité Disciplinario tomó la decisión de suspenderlo por tres fechas, en donde ya pagó una en el encuentro contra el Deportivo Pereira, partido que perdió 2-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Sin embargo, se perderá el partido contra el Envigado, el cual se jugará en el estadio Palmaseca y acto seguido el encuentro con Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Asimismo, Velasco tendrá que pagar una multa de tres millones de pesos por ser considerado “culpable de irrespetar a un oficial de partido. Art. 64-B Código Disciplinario Único de la FCF”.

Por otra parte, el Comité Disciplinario del Campeonato del Fútbol Profesional, tomó la decisión de multar con un millón de pesos a otros jugadores del Cali por protesta colectiva, los cuales son: Agustín Vuletich, Michell Ramos, Germán Mera, Ángelo Rodríguez y Carlos Robles.

¿Presidente de la Dimayor en la cuerda floja?

Este jueves, el periodista Javier Hernández Bonnet contó que Fernando Jaramillo podría salir de la dirigencia de la Dimayor, ante la inconformidad de varios dirigentes con su gestión.

“He tenido la oportunidad de hablar con dos dirigentes, porque la pregunta concreta que les hice tuvo que ver con si ya habían acumulado firmas suficientes para revocar el mandato en la asamblea, de Fernando Jaramillo. Uno me dijo que no habían llegado a 19, me dijo que iban 12 y otro me dijo que iban 15. Es decir, que no hay el suficiente número de votos para la revocatoria del presidente de la Dimayor”, contó el director del programa Blog Deportivo.

“Una fuente de toda credibilidad me dice que ya le dieron a conocer al presidente de la Dimayor que este proceso viene caminando y que ya conversaron con él y Jaramillo, quien es una persona seria, prestante, que es un muy buen ser humano. Dijo que listo, que le dieran unos 15 días y terminamos el proceso. Me dicen que el presidente de la Dimayor tiene claro que no tendrá en el futuro gobernabilidad y que, por lo tanto, lo mejor es marcharse”, agregó.

Y es que la molestia llegó al máximo con el partido entre Cortuluá y América de Cali, partido en donde los escarlatas fungían de local, pero por la Copa América Femenina, el encuentro tuvo que disputarse en el estadio 12 de octubre, terreno donde juega Cortuluá.

Ante eso el dueño de Patriotas, César Guzmán, denunció que no había ecuanimidad en las decisiones de la Dimayor, debido a que el equipo de Tuluá y Patriotas se encuentran peleando por el descenso.

“Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé el presidente Jaramillo y me dijo que no sabía. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente (Vladimir Cantor) y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva”, indicó Guzmán.

Además, afirmó que “de manera inmediata, le dije al gerente que me parecía, cuando menos, desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía”.

Por lo pronto, en los próximos días se tomarán decisiones radicales en la Dimayor, y mientras eso sucede, la liga continuará su trayecto, el cual ya tiene cumplidas cuatro fechas.