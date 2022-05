Video | “No siempre gana el mejor”: Messi, resentido por la Champions League del Real Madrid

La consagración número 14 del Real Madrid en la Champions League el pasado sábado ante Liverpool ha dejado al mundo del fútbol estupefacto, luego de que el club blanco demostrara una vez más que su idilio de amor con la competencia de clubes más importante del mundo aún no termina, pues entre las últimas diez ediciones ha logrado ganar seis.

En ocasiones no parece existir análisis para el trabajo que realiza el Real Madrid en esta competencia; cuando se cree que todo está perdido, siempre salta al frente uno vestido de blanco para salvar los muebles y lograr entregarle triunfos, clasificaciones agónicas o momentos épicos que acrecientan la historia del club con la Liga de Campeones.

Durante la más reciente edición que culminó con el trofeo, en varias instancias se vio esa jerarquía y sobre ello se refirió Lionel Messi, archirrival del cuadro de Madrid por su pasado en el Barcelona. En conversación con TyC Sports este lunes 30 de mayo, se refirió al trabajo del equipo español para conseguir el título.

Lionel Messi se despidió en los octavos de final del certamen por primera vez en su carrera. - Foto: Getty Images

Con referencias propias trató de explicar el paso a paso de la conquista por parte del Real Madrid de su decimocuarto título: “Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasas eso después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros (PSG), no es la primera vez que pasa”.

En el camino para la consecución del título, el Real tuvo que enfrentarse en octavos de final al PSG, equipo del que hace parte Messi y lo superó con un resultado global de 3-2, lo que generó malestar en la hinchada parisina hacia el argentino y otras figuras del equipo. “Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe”, señaló.

Con algo de bronca y tras ser consultado por el deseo de volver a ganar la Liga de Campeones, el astro del fútbol mundial se mostró positivo de dicha posibilidad: “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final”.

A su vez, dio su opinión sobre el título catorce del equipo blanco y resaltó que sin ser el mejor, igual logró el objetivo final: “El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos”

Finalmente, ante los rumores que surgieron por unas declaraciones dadas por el argentino sobre su retiro, él mismo actualizó su pensar sobre la decisión: “La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro”.