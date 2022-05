“Mi etapa en Bayern ha terminado”: Robert Lewandowski busca un nuevo camino, ¿Barcelona?

El delantero polaco ha revelado que no seguirá en las filas del cuadro alemán y ya se especula sobre su nuevo equipo en Europa.

“La máquina goleadora Robert Lewandowski abandonará el club como tarde de verano (boreal) 2023″. La afirmación del diario Sport Bild hace algunas semanas, fue confirmada este lunes –30 de mayo– por el propio jugador polaco, que ha dejado en claro su no continuidad en el equipo alemán.

Y es que desde hace varios meses el rumor de una salida, tras no haber consenso con las directivas de Bayern Múnich, se hacía más fuerte. Ahora, mucho más luego de que aún sin ser oficial, todo apunte a que Sadio Mané, hasta el momento jugador del Liverpool, llegará al club bávaro, impulsado así al polaco a dar un paso al costado.

En próximos días inicia la Liga de las Naciones en Europa, torneo continental en el que participa la Selección de Polonia y que cuenta en su grupo de jugadores con el atacante de 33 años, quien durante rueda de prensa con su seleccionado reveló la primera decisión sobre su futuro.

“No me gusta estar en esta situación. Mi etapa en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas. No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida”, sentenció.

Aún con un vínculo vigente con los alemanes que está pactado hasta 2023, se muestra positivo de que su salida se dé antes: “Espero que no me retengan”.

Por el momento, parece no tener claro cuál será su próximo destino, espera afrontar las primeras cuatro jornadas del torneo continental con su Selección, las cuales se desarrollarán durante el mes de junio y, posteriormente, tomar una decisión: “Tras la competición tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern”.

“Depende de varios factores, pero creo que mi situación está clara y no tiene sentido hablar de eso. Pronto llegará el momento de decir más y de dar más información”, complementó.

Tras la posibilidad que se ha manejado de unirse al Barcelona, en conversación de días pasados con el medio polaco Eleven Sport, señaló: “España es genial. Tenemos una casa en España, en Mallorca. Es un lugar muy bonito para pasar no solo las vacaciones”.

Barcelona acepta querer al goleador

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que la incorporación del polaco Robert Lewandowski es “una de las opciones” que manejan para reforzar el equipo este verano, aunque “no será fácil” negociar con el Bayern Múnich, y aseguró que esta temporada han “salvado una situación que podría haber sido mucho peor”.

“Es una de las opciones, de las posibilidades. Lo ha dicho él mismo, que se quiere marchar. Hay unas negociaciones de por medio, tiene contrato. No será fácil negociar siendo el Bayern, pero es una de las opciones, sí”, declaró en rueda de prensa sobre el delantero del conjunto bávaro.

Robert Lewandowski marcó tres goles en 11 minutos - Foto: AFP

Además, insistió en que no pueden “competir” con clubes más poderosos económicamente por figuras de talla mundial. “No podemos competir, la situación económica es la que es. No hemos entrado en la puja por Haaland ni Mbappé, nos hubiese gustado, pero es lo que hemos heredado. No se puede mirar para atrás. Hay que hacer piña. Hay que competir y hacer que el Barça vuelva a ganar títulos. Debemos ser competitivos a partir de ya”, indicó.

“El presidente me transmite confianza y que podremos reforzarnos. Hemos hecho una planificación deportiva y a partir de ahí veremos. No quiero hablar de dinero, yo estoy para hacer un diagnóstico futbolístico”, añadió.