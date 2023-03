Video | “Parece ronda infantil”; llueven burlas a la hinchada de Millonarios por este particular cántico

Este sábado 11 de marzo Millonarios se enfrenta con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el duelo corresponde a la octava fecha de la Liga Betplay de este primer semestre del año.

Este es uno de los partidos que es considerado como clásico del fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta la historia que ambos clubes acumulan. Los antioqueños llegan al cotejo en la segunda posición con 12 puntos, mientras que los bogotanos hacen lo propio en la séptima casilla con 9 unidades.

De igual manera, es necesario destacar que, lo más probable, es que Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, salga al terreno de juego con un grupo alterno, dado que, el miércoles 15 de marzo, se enfrenta con Atlético Mineiro por el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores.

En el duelo de ida el juego terminó 1 por 1 en El Campín. Y, precisamente, en este encuentro sucedió una particularidad con Millonarios que se hizo viral en las diferentes redes sociales. Se trata de un cántico de una de las barras azules, esta letra resaltó por lo corta, generando las burlas de aficionados de otros clubes colombianos.

Millonarios vs Atlético Mineiro - Copa Libertadores. - Foto: AFP

En este sentido, los hinchas de Millonarios cantaron durante un buen rato lo siguiente: “Vamos por el gool, vamos por el gool”. Algunos de los comentarios por esta curiosa canción fueron estos: “parece ronda infantil” y “gracias a Dios por el bien de mis oídos no he escuchado eso”.

“Vamos por el gol” jajaajajajaajajaja 💀💀💀💀💀. pic.twitter.com/9jrEAmvq1i — Pablo Giraldo (@Pablogiraldo27) March 9, 2023

Más deportes: Jorge Bermúdez no se calló nada y le dio palo al Junior por eliminación en la Sudamericana

Junior no logró superar la fase previa de la Copa Sudamericana, por lo que no clasificó a la fase de grupos. La prensa deportiva le ha dado ‘palo’ y criticó fuertemente la eliminación del cuadro barranquillero.

El formato actual obliga a los equipos colombianos a enfrentarse entre sí, por lo que el club del Atlántico quedó en la misma llave con el Deportes Tolima. El 9 de febrero, ambas escuadras se vieron las caras en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El solitario gol de Junior Hernández le dio el triunfo a los ‘opitas’ y dejó con las manos vacías al ‘tiburón’.

Juan Fernando Quintero en el partido ante el Tolima, este jueves 9 de marzo. - Foto: AFP

La eliminación despertó una ola de críticas hacia el equipo, debido a que se esperaba más, tras el año regular que tuvieron en 2022. Además, el plantel que formó generaba confianza para que Junior compitiera en la gesta internacional. El hecho de contar con Juan Fernando Quintero en su plantel, un futbolista con experiencia en Sudamérica y Selección Colombia, le daba fortaleza al ‘tiburón’. Lo que estaba como una ilusión, se quedó en eso.

En ese orden de ideas, las opiniones no se hicieron esperar y Jorge Bermúdez fue una de las personas que no se calló nada, expresando su punto de vista frente a la eliminación del Junior por medio de un video en su canal de YouTube, correspondiente al programa El parche del fútbol.

“Un fracaso más. Qué fea y mala costumbre”, arrancó diciendo Bermúdez al sostener que el partido que planteó el cuadro barranquillero fue ‘terrible’. Cuestionó que se crea que el problema sea el entrenador, en este caso, Arturo Reyes. El periodista recordó que han pasado varios técnicos, tanto colombianos como extranjeros, pero ninguno le ha cambiado la cara al Junior; entonces no siente que un nuevo estratega modifique el nivel de los futbolistas.

“Un equipo sin energía, sin rebeldía, sin juego, sin calidad individual, mucho menos colectiva”, criticó Bermúdez al Junior. Por otro lado, manifestó que el Tolima hizo lo necesario, teniendo la posibilidad de bajar el rigor del encuentro y dándole descanso a algunos titulares. “¿Es la solución sacar a Reyes? Si no hay profesionalismo, no va a haber nivel. Aquí ya no funciona nada”, sostuvo el periodista.