Video: el increíble penal que falló Mohamed Salah para el Liverpool; lo mandó por las nubes

Este sábado 11 de marzo de 2023, la Premier League volvió a dejar un resultado sorpresivo. En esta oportunidad, correspondiente a la jornada 27, el Liverpool del colombiano Luis Díaz y el Bournemouth, del también cafetero Jefferson Lerma, se vieron las caras en el estadio Vitality.

En un duelo repleto de emociones, los de Lerma se terminaron llevando los tres puntos al ganar por la mínima diferencia. El autor del gol fue Philip Billing. Esta victoria sacó el Bournemouth de los puestos de descenso y lo ubicó en la casilla 16 con 24 unidades.

Aunque el Liverpool tuvo varias opciones para llegar al empate, los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp no lograron concretar estas oportunidades. Incluso, su máxima estrella, Mohamed Salah, falló de manera increíble un disparo desde los doce pasos al minuto 69′.

El egipcio se aproximó a cobrar el penal e intentó ubicarlo en la parte superior derecha de la portería de Neto, sin embargo, su disparo no fue el mejor y salió lejos del arco. Si Salah hubiera concretado esta opción, el Liverpool hubiese afrontado de manera diferente el tramo final del compromiso.

Los de Luis Díaz continúan en la casilla quinta, con 42 unidades, y el próximo miércoles 15 de marzo se enfrentarán al Real Madrid por el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League. La serie está 5 a 2 a favor de los españoles.

Tres meses después de la decepción de la selección de Francia por haber perdido la Copa del Mundo con Argentina, empezaron a aparecer parte de las razones que acabaron con el sueño del bicampeonato para los franceses. Didier Deschamps, técnico del equipo subcampeón en Qatar 2022 destapó en las últimas horas la ‘verdad’ de lo sucedido con Karim Benzema y su salida temprana del torneo.

Sobre la versión del atacante que defiende su estado físico, el entrenador dijo: “Nos insulta que se diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Karim se incorporó el 14 de noviembre tras un período de semiinactividad en su club (su último partido con el Real Madrid fue el 2 de noviembre ante el Celtic, había jugado 26 minutos)”.

“Siguió un programa individualizado, se pospuso su regreso a los entrenamientos colectivos. No tenía cien por cien claro que pudiera ser titular en el primer partido contra Australia. Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética”, añadió.

Deschamps relató una a una de las horas previas para tomar la decisión de la ausencia definitiva de Benzema: “Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética”.

“Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo”, comentó sobre las conversaciones inéditas con el jugador.

“Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, complementó.

A Benzema, una vez escuchó lo dicho por su exentrenador, se le removió toda la rabia y no pudo quedarse en silencio: “Pero qué atrevido”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. “Querido Didier, buenas noches” y para finalizar, de manera contundente dijo: “miente”, desatando una guerra completa al interior del seleccionado francés.