¿Y Quintero? Marcelo Gallardo reveló la formación para el River Plate vs. Boca Juniors

Este fin de semana, el mundo del fútbol se paralizará con algunos de los clásicos que se disputarán. Exactamente el domingo, los aficionados al deporte rey podrán disfrutar de juegos importantes como el derbi de la capital de Italia entre Roma y Lazio, también del clásico de España del Real Madrid contra Barcelona y la jornada dominical, cerrará con uno de los partidos más importantes de Suramérica.

Se trata del clásico entre River Plate y Boca Juniors, uno de los encuentros con más relevancia en la historia del fútbol en el continente suramericano y el mundo. Y aunque normalmente los técnicos son muy herméticos de cara a esos duelos tan importantes, este viernes Marcelo Gallardo rompió todos los protocolos al revelar la formación titular que usará ante su eterno rival.

Lo curioso de la formación que entregó es que no se encuentra el colombiano Juan Fernando Quintero, quien a lo mejor será su primera opción cuando voltee a mirar el banco de suplentes.

“Antes de que comiences, Armani; Rojas, Paulo Díaz, González Pírez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz; Barco y Álvarez. Ese es el equipo, antes de que pregunten. ¿Ya podemos terminar?”, expresó el entrenador de River con un poco de humor.

🔥💣 ME VUELVO LOCO CON EL MUÑECO. ASÍ ARRANCÓ LA CONFERENCIA 🤣 pic.twitter.com/H5aj7kEOTO — La Página Millonaria (@RiverLPM) March 18, 2022

Aunque para muchos es darle una especie de ventaja al oponente, el estratega argentino simplemente prefirió no debatir al decir: “Confío en mi equipo”. “Cuando no lo doy, porque no lo doy... Cuando lo doy, me cuestionan también”, agregó sobre su curioso inicio en la rueda de prensa al revelar a su once para enfrentar a Boca Juniors.

Durante las últimas semanas se ha hablado sobre el problema de orden público que se presenta en los estadios, por los lamentables hechos que se presentaron en México en el partido entre Querétaro vs. Atlas. Sobre el comportamiento de los aficionados, Gallardo indicó que le gusta “el hincha que alienta en la cancha sin actos de violencia, que quiere al club y a los colores de verdad”.

“Queremos hinchas que tengan esa pasión real por los colores. Y que se manifiesten sin violencia”, agregó el técnico campeón con River Plate de la Copa Libertadores 2015 y 2015, título que también levantó como jugador en 1996.

Para este domingo, los hinchas del millonario prepararán en un gran recibimiento para su equipos, labores que empezaron desde el jueves para hacer una verdadera fiesta futbolera en el Estadio Monumental. Sobre eso, Marcelo Gallado destacó “el esfuerzo del hincha genuino para estar presente, para alentar, para convocar a que el estadio luzca precioso”.

Gente que trabaja de manera silenciosa... para vestir el estadio más imponente de Latinoamérica.

Gracias a quienes suman y se suman..

Mañana y el Sábado seguimos.

Sumate pic.twitter.com/cXidonuXSa — Subcomisión del Hincha (@SubComDelHincha) March 18, 2022

“Todo eso es emocionante siempre porque uno no deja de valorar el esfuerzo del hincha genuino que siempre trata de recibirnos y apoyarnos de la mejor manera. Estamos agradecido por el esfuerzo que hacen para darle colorido a semejante espectáculo”, añadió.

Otro de las preguntas que le hicieron al entrenador de 46 años fue sobre la camiseta amarilla que usará Boca Juniors en el clásico, algo en lo que no quiso profundizar mucho, sin dejar dejar claro su puntos de vista. “Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie. Esto va más allá de la chicana. Esa chicana no me interesa para nada”, dijo.

🎥 ¡La victoria en La Plata, desde adentro!



Repasá las mejores acciones del triunfo frente a Estudiantes. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/28L47PVLMm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 14, 2022

“Hace algunos años, yo sugerí que jugáramos siempre con la banda. Es una sugerencia que yo hice, pero entiendo que también hay momentos en los que tienes que cambiar porque hay camisetas que salen a la venta, porque hay marketing. Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hay necesidad de cambiar. Nosotros hemos jugado con la camiseta violeta, pero eran partidos que no tenían tanta trascendencia”, finalizó.

El partido entre River Plate y Boca Juniors se llevará a cabo este domingo a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN, además de vía streaming a través de Star+.