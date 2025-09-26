Yankees y Blue Jays en noche decisiva: así se define el título del Este en la Americana

El último fin de semana de la temporada regular de las Grandes Ligas llegaba con más incertidumbres que certezas en la Liga Americana, puesto que apenas un título de división estaba definido y restaban tres cupos para clasificar a la postemporada.

Una de las series más llamativas era la de New York Yankees y Baltimore Orioles. A simple vista parecía que los del Bronx aplastarían a sus rivales, pero eso no era suficiente para que el equipo asegurara el campeonato.

Teniendo en cuenta que los de la Gran Manzana empataban en promedio en el primer puesto junto a Toronto Blue Jays, debían afrontar su juego con los ojos y oídos puestos en el Rogers Centre de Canadá, donde Azulejos y Tampa Bay Rays disputaban otro duelo clave.

El partido en el Yankee Stadium de la ciudad de Nueva York no tardó en arrancar. En la parte baja de la primera entrada, un jonrón de Giancarlo Stanton con Cody Bellinger embasado puso el 2 a 0 para los locales.

Mientras tanto, en Canadá, Tampa Bay tenía la ventaja 2 por 1, por lo que el camino parecía abrirse para Yankees.

El encuentro seguía cargado de emociones. En la parte alta de la tercera entrada, con corredores en primera y tercera, Jordan Westburg conectó un espectacular cuadrangular para adelantar a los Orioles 3 a 2.

A la par, el equipo canadiense lograba empatar el marcador a dos, por lo que las emociones en la División Este de la Americana estaban al rojo vivo.

Pero rápidamente la estrella de Yankees apareció con un jonrón, Aaron Judge llegó a 52 cuadrangulares en la temporada y, con José Caballero embasado, puso el 4 por 3 en el marcador.

En esa misma parte baja de la tercera entrada, como si se tratase de un déjà vu, Giancarlo Stanton volvió a conectar cuadrangular con Cody Bellinger en base, ampliando el marcador 6 a 3 para Yankees.

En la parte alta de la sexta entrada, los visitantes respondieron con Tyler O’Neill, quien conectó el quinto cuadrangular de la noche y acercó a Orioles a dos carreras.

En ese momento, Blue Jays ganaban su juego 4 por 2 en la parte alta de la sexta.

En la parte baja de la sexta, Yankees volvió a ampliar su ventaja, con un sencillo de Austin Wells, Trent Grisham cruzó el plato para dejar el marcador 7 a 4 a favor de los locales.

Giancarlo Stanton estaba en una noche inspirada. En la parte baja de la séptima, con la casa llena, buscaba el grand slam, pero prefirió conectar un out de sacrificio con el que Paul Goldschmidt anotó y dejó el 8 por 4.

Mientras tanto, en Toronto, se jugaba la parte alta de la novena entrada. El marcador seguía dos carreras arriba para los Azulejos, lo que significaba que, pese a la ventaja de Yankees, la definición del Este seguía abierta.

El encuentro terminó 8 a 4 a favor de Yankees, pero la victoria de Toronto mantuvo el empate en la cima de la división.