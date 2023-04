“Yo soy poco carcelero”, el mensaje de Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, a las barras bravas

“No podemos creer que lo que pasa en el estadio está aislado de la sociedad. Aquí se expresan tensiones sociales”, indicó Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, quien hizo presencia en la comisión nacional para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol que se llevó a cabo en el hotel Tequendama.

El nuevo jefe de cartera del Interior estuvo en el encuentro con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo; el de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez; el viceministro, Gustavo García; Policía Nacional, Ministerio de Educación y Oficina de Desastres.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior en la reunión por la convivencia del fútbol - Foto: Mininterior

Velasco llegó con las siguientes propuestas

1. Ejercicio pedagógico

“No puede ser que como sociedad no podamos convivir con alguien que tiene una camiseta distinta”, indicó y aunque confesó no conocer a fondo el programa de la biometría, si cree que para combatir la violencia en el fútbol se necesita la ayuda de la tecnología.

“Yo soy muy franco y no sé mucho de biometría. Apenas ayer me dijeron que tenía que salir de cuidar volcanes, hablar con alcaldes y gobernadores a hablar del fútbol”, confirmó Velasco.

2. Mecanismos tecnológicos para la identificación

“La idea es identificar a aquellos que van al fútbol a soltar sus frustraciones con violencia. Aprendamos de otros países en los que sí ha funcionado. Yo creo en la tecnología”, puntualizó.

3. Construir una ruta de conversación y diálogo

“Noté la ausencia de los delegados de las barras y con ellos hay que hablar. Son los que deben adquirir compromisos, son los que van al fútbol para poder hacer esa hoja de ruta”, opinó.

En países de Europa, el castigo a los hinchas violentos es que les prohíben la entrada de por vida al estadio e, incluso, pueden pagar cárcel. Luis Fernando Velasco no cree que esa sea la mejor solución.

“Yo soy poco carcelero. Creo en medidas correctivas y policías. Una persona que entra a invadir un estadio para agredir, tiene que ser sancionado porque no es buena para el espectáculo”, confesó.

Finalmente, el ministro del Interior aseguró que no está de acuerdo con que vuelvan las vallas a los estadios.

“Vamos a evaluar las propuestas. No descalificaré las ideas. Soy liberal humanista y me parece terrible llegar a un estadio y que el tratamiento sea como en un espacio de guerra. Lo ideal es que no las necesitemos, por eso hay que construir políticas para estar tranquilo”, concluyó.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. - Foto: Mininterior

Así respondió presidente de la Dimayor a alcaldes que se niegan a instalar mallas en los estadios

Los 36 clubes del fútbol nacional se reunieron el pasado lunes en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol y emitieron un comunicado con una serie de ideas, entre las que están la autorregulación de clubes para no dar dádivas a las barras bravas, implementar el sistema biométrico y volver a las vallas/mallas en los estadios.

“Es parte de las propuestas, pero tenemos que trabajar con ellos para ver qué proponen. Esto es un órgano asesor del Gobierno, definitivamente, y venimos con esa intención y queremos tener buenos resultados”, informó Jaramillo.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: Guillermo Torres

Los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín rechazaron la propuesta de volver a las vallas en los escenarios deportivos que fueron puestas desde 2011 para el Mundial Sub-20.

“Es una sugerencia, eso está en la ley como está en el comunicado y entendemos que no lo quieran hacer. No podemos obligar a las alcaldías a tomar esa decisión, pero esperamos que lo de hoy colabora en los estadios para que se logre el fútbol en convivencia”, respondió a los mandatarios locales.