“Yo voy para allá”: filtran equipo colombiano que ya tendría ‘charlado’ a James Rodríguez

Paolo Arenas, periodista colombiano, contó en 100 % Tiburón , programa dedicado al Junior de Barranquilla, que la posibilidad de ver al volante cucuteño en la Liga Betplay no está tan distante como muchos piensan.

La única posibilidad para que James aterrice en Colombia es que no tenga relación laboral con ningún otro club. “Junior no quiere saber nada de esa cláusula. Entonces, si se libera buscan el sueldo. ¿Cómo aparece ese sueldo? Acá encaja lo de Juan Carlos Rocha: él dijo que hay alguien con mucho poder que dijo que quería a ese jugador y que si tenía que poner plata de su bolsillo lo hacía. Esa persona fue la que le hizo la promesa del salario”, añadió.

Lo más destacado de esta versión es que James Rodríguez no descartaría venir a Junior. “James dijo que mientras no tenga una oferta de Europa, de MLS o una parte donde haya mucho dinero, él juega en Junior porque es fútbol colombiano y sobre todo porque es Barranquilla que es la casa de la Selección. Entonces, mientras no haya opciones más interesantes, dijo ‘yo voy para allá’”, sentenció el periodista.