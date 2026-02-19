Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Tras la debacle de Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) y el salto al liderato de Antonio Tiberi (Barhain Victorius), este jueves se disputó la cuarta etapa del UAE Tour 2026.

Harold Tejada (Astana) sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general y logró sostener su lugar en el podio un día más. El huilense trabajó dentro del pelotón para evitar caídas en una jornada que debía ser relativamente tranquila para los favoritos.

Nairo Quintana (Movistar Team), Sergio Higuita (Astana) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) también completaron el recorrido sin mayores complicaciones.

Afortunadamente, ninguno de los colombianos estuvo implicado en la dura caída que se presentó a 30 kilómetros de la meta. En dicho accidente resultaron afectados corredores de renombre como Fabio Jakobsen (Team Picnic PostNL), Ethan Hayter (Soudal-Quickstep) y Dan Hoole (Decathlon).

Harold Tejada rodando cerca de Sergio Higuita, su compañero en el Team XDS Astana Foto: Getty Images

Fuga neutralizada

Al no tener puertos de montaña categorizados, la etapa 4 fue un campo de batalla para los fugados. Un cuarteto de ciclistas llegó a sacarle más de un minuto al lote principal, sin embargo, resultaron cazados en el tramo final de la carrera.

El alemán Georg Steinhauser (EF Education) alcanzó a ilusionarse con entrar al ‘top 10′ de la clasificación general, pero no fue suficiente la gasolina para aguantar hasta la línea de meta ubicada en Fujairah.

A su lado estuvieron el sudáfricano Stefan de Bod (Modern Adventure), el italiano Lorenzo Milesi (Movistar Team) y el austriaco Patrick Gamper (Team Jayco AlUla).

La cacería del pelotón llegó cuando solo faltaban solo 500 metros para completar el recorrido, momento en el que los equipos interesados en la victoria de etapa lanzaron su estrategia y prepararon el lanzamiento de los esprinters.

Entre todos el más rápido fue Jonathan Milan (Lidl-Trek), que en la primera etapa no pudo entrar al esprint por una caída y esta vez tomó revancha con un triunfo contundente.

Molano no entró en la definición de la etapa y tendrá que esperar para conseguir su segunda victoria de la temporada, después de lo hecho en el Tour de Omán.

Clasificación general - UAE Tour 2026 (etapa 4)

1. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - 11:12:09

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 21″

3. Harold Tejada (Astana), a 1′00″

4. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 1′07″

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1′19″

6. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 1′21″

7. Derek Gee (Lidl-Trek), a 1′28″

8. Felix Gall (Deacthlon CGA CGM), a 1′28″

9. Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 1′30″

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 1′43″

...

39. Nairo Quintana (Movistar Team), a 5′35″

43. Sergio Higuita (Astana), a 6′35″

97. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 19′37″