🔴 Giro de Italia 2023 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la etapa 5; nueva oportunidad para los velocistas

馃毚鈥嶁檪锔忦焽焽 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 馃槺馃槺



馃摵 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv