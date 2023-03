Jumbo Visma toma dura decisión con Primoz Roglic de cara al Tour de Francia; remezón en el equipo

Una de las gratas figuras en este comienzo de 2023 en el ciclismo, ha sido el esloveno Primoz Roglic, corredor que se ha mostrado inoxidable con golpes de autoridad. El pasado domingo, el ciclista del Jumbo Visma, se llevó la mítica carrera del Tirreno-Adriático por segunda vez, imponiéndose en tres de las siete etapas de la carrera italiana, con la que comenzó su temporada 2023.

El triple vencedor de la Vuelta a España (2019 a 2021) terminó en el pelotón la séptima y última etapa, una jornada sin grandes dificultades, que se decidió al esprint, con victoria del belga Jasper Philipsen, en San Benedetto del Tronto, en la región de las Marcas, en el Mar Adriático.

Primoz Roglic ganador de la Tirreno Adriático. - Foto: Getty Images

Roglic, de 33 años, sucede en el palmarés a su compatriota Tadej Pogacar, vencedor de las dos últimas ediciones, pero que decidió disputar este semana la París-Niza, donde también se impuso.

El campeón esloveno conquistó el “Tridente de Neptuno” entregado al vencedor de la “Carrera de los dos Mares”, que une al Tirreno con el Adriático, imponiéndose en las tres etapas clave, el jueves, el viernes y el sábado.

“Pienso que nunca he comenzado una temporada tan bien”, advirtió tras haber ganado le última etapa, dejando esperanza viva de cara a lo que viene en el calendario.

Baja para el Tour

Con la victoria se pensaba que Roglic iba a pelear este año por la ‘grande boucle’ algo que no pudo hacer el año pasado. Sin embargo, para esta edición, desde su equipo le bajaron el pulgar, dejando claro que el reciente campeón Jonas Vingeegard hará el rol de líder de la escuadra neerlandesa.

Merijn Zeeman, director deportivo del Jumbo, confirmó que Roglic estará en el Giro de Italia y no en sueño francés. “Estuvo de baja mucho tiempo por su lesión en el hombro, por lo que no pudo subirse a la bicicleta durante mucho tiempo. Esa fue la razón por la que aún no lo habíamos alineado en principio para la Tirreno y no debía comenzar hasta la próxima semana en la Vuelta a Cataluña. Pero la recuperación fue mucho más rápida y en el entrenamiento de altura vimos que progresaba muy rápido”, contó.

“Debido a que también había tenido suficientes semanas de entrenamiento, decidimos que era mejor para que compitiera en la Tirreno”, agregó.

Con el objetivo de darle más rodaje, el Jumbo confirmó que la ‘Corsa Rosa’ será ideal. “El Giro también es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado con Vingegaard y Roglic tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que ese es un objetivo muy importante. Normalmente, Roglic no hará el Tour”, dijo.

Primoz Roglic gana la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático. - Foto: Twitter: @TirrenAdriatico

Vingegaard advierte

Con respecto al campeón danés, el director deportivo también habló y admitió que su estrella fue superada en la pasada carrera por Tadej Pogacar. “Pogacar es increíblemente bueno, no me sorprendió mucho su superioridad, pero, por supuesto, fue muy impresionante”, señaló Zeeman en la cadena NOS

“Jonas nunca ha ganado una carrera World Tour de una semana. Ese fue un objetivo después de ganar el Tour de Francia. Éramos optimistas respecto al resultado, pero después del entrenamiento en altura en Tenerife, Vingegaard tuvo que afrontar algunos asuntos privados que lo echaron para atrás y no estuvo en su mejor momento la semana pasada. Esa es una excusa válida”, agregó.