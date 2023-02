Teo Gutiérrez hizo ‘trabajito’ para el árbitro en juego del Bucaramanga: rara escena dejó el Fútbol Profesional Colombiano

Uno de los atractivos más grandes que tiene la Liga Betplay 2023-I es Teófilo Gutiérrez, el atacante que ahora hace parte del Atlético Bucaramanga se destaca adentro y fuera del campo. Desde su llegada al equipo ‘lepardo’ no ha tenido muchos minutos para mostrar su fútbol, no obstante, ha podido dejar destellos de su calidad en los entrenamientos y otros escenarios a lo que los reflectores de las cámaras le apuntan por su particular manera de ser.

Teófilo Gutiérrez, en su presentación como nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. - Foto: Twitter oficial Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga).

El viernes pasado -24 de febrero-, su equipo dio apertura a la fecha 6 del torneo colombiano, lastimosamente el cuadro visitante ante Águilas Doradas no logró salvar un bueno resultado y terminó perdiendo 1-0 con anotación de Marco Pérez.

Por fortuna, lo de Bucaramanga mantienen una ventaja amplia de fechas atrás y aún faltando una buena parte de partidos del fin de semana no quedarían por fuera de los ocho con las 9 unidades que hasta el momento suman, producto de 2 partidos ganados, 3 empatados y tan solo el último perdido.

Su figura rutilante apenas vio acción en los últimos 30 minutos del juego, sin embargo, ese tiempo le fue suficiente para acaparar todas las miradas del público. Lo gracioso es que su trascendencia se dio aún fuera del campo y hasta sin tocar el balón, ya que fue requerido por la terna arbitral del compromiso para que le hiciera un ‘trabajito’ al central de la contienda, el juez Carlos Ortega.

Resulta que cuando estaba listo para ingresar, el cuarto hombre de los árbitros le pidió el favor a Teo de ingresar algo al terreno de juego y llevárselo a quien dirigía el compromiso. En manos del delantero quedó el tarro de aerosol con el que se delinean algunas marcas en el césped.

Teófilo Gutiérrez en el Mundial de Brasil 2014. - Foto: Getty Images

Claramente, el experimentado atacante sorprendido tomó el elemento y para no hacer tanto escándalo lo guardó en su pantaloneta, posteriormente, al encuentro con Ortega se lo entregó dejando aflorar en toda la escena sonrisas de su parte por la rara escena en la que fue protagonista.

Programación Liga BetPlay 2023-I (Fecha 6)

24 de febrero

Águilas Doradas 1-0 Atlético Bucaramanga

25 de febrero

Junior FC 1-0 La Equidad

Jaguares FC 2-0 Deportivo Pereira

América De Cali 1-0 Envigado FC

26 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN/WIN+

Once Caldas DAF vs. Millonarios FC

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+

27 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

Atlético Nacional vs. Atlético Huila

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

América de Cali no suelta la primera casilla de la liga colombiana. - Foto: @AmericadeCali

Tabla de posiciones (Liga BetPlay 2023-I)

1. América de Cali: 13 puntos (7 DG)

2. Águilas Doradas: 12 pts (4 DG)

3. Boyacá Chicó: 9 pts (5 DG)

4. Atlético Bucaramanga: 9 pts (1 DG)

5. Jaguares FC: 5 pts (-1 DG)

6. Envigado FC: 7 pts (1 DG)

7. Millonarios: 6 pts (2 DG)

8. Deportivo Pasto: 6 pts (1 DG)

9. Atlético Nacional: 6 pts (0 DG)

10. Junior: 6 pts (-1 DG)

11. Deportivo Pereira: 6 pts (-2 DG)

12. Deportes Tolima: 5 pts (-1 DG)

13. La Equidad: 5 pts (-1 DG)

14. Independiente Santa Fe: 5 pts (-1 DG)

15. Unión Magdalena: 5 pts (-3 DG)

16. Alianza Petrolera: 4 pts (0 DG)

17. Deportivo Cali: 2 pts (0 DG)

18. Independiente Medellín: 2 pts (-3 DG)

19. Once Caldas: 2 pts (-4 DG)

20. Atlético Huila: 1 pts (-5 DG)