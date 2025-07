Tour de Francia 2025 | ¿Y Nairo Quintana y Egan Bernal? “Compartiendo la misma miseria”

Los 23 equipos y 184 corredores

Israel - Premier Tech (ISR): Michael Woods (CAN, Joseph Blackmore (GBR), Matis Louvel (FRA), Guillaume Boivin (CAN), Jake Stewart (GBR), Pascal Ackermann (GER), Krists Neilands (LET), Alexey Lutsenko (KAZ)

Uno-X Mobility (NOR): Jonas Abrahamsen (NOR), Magnus Cort (DEN), Tobias Johannessen (NOR), Soren Waerenskjold (NOR), Stian Fredheim (NOR), Markus Hoelgaard (NOR), Anders Halland Johannessen (NOR), Andreas Leknesund (NOR)