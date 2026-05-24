Águilas Doradas Rionegro visita a Real Cundinamarca por la fecha 5 del grupo D

Real Cundinamarca recibirá a Águilas Doradas Rionegro, en el marco de la fecha 5 del grupo D de la Copa Colombia, el próximo martes 26 de mayo a partir de las 15:30 horas, en el estadio Municipal de Mosquera.

Así llegan Real Cundinamarca y Águilas Doradas Rionegro

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia

Real Cundinamarca sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Pereira.

Últimos resultados de Águilas Doradas Rionegro en partidos de la Copa Colombia

Águilas Doradas Rionegro obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Pereira. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

Horario Real Cundinamarca y Águilas Doradas Rionegro, según país