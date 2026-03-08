Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Atlético FC y Orsomarso se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El duelo se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 17:45 horas.

8 de marzo de 2026, 10:00 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Atlético FC y Orsomarso se disputará el próximo miércoles 11 de marzo por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 17:45 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Orsomarso

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Atlético FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Leones FC. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó 0 a 4 ante Real Cartagena. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1986119
2Quindío1986117
3Real Cartagena1785219
11Orsomarso88224-5
16Atlético FC48044-7

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 11: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Atlético FC y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

