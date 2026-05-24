Atlético Mineiro vs Puerto Cabello: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro recibe el próximo miércoles 27 de mayo a Puerto Cabello por la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en el estadio Arena MRV.

Así llegan Atlético Mineiro y Puerto Cabello

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro sacó un triunfo frente a Cienciano, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, Puerto Cabello logró empatar 1-1 ante Juventud. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Puerto Cabello fue el ganador por 2 a 1.

Puerto Cabello llega a este duelo con la tranquilidad de haber obtenido su boleto a la Playoffs Octavos. Por su parte, Atl.Mineiro todavía está en la pelea por seguir adelante en esta competencia.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.

Horario Atlético Mineiro y Puerto Cabello, según país