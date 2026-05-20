Fútbol - España - Primera División

Betis vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Levante, que se jugará el sábado 23 de mayo desde las 14:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

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20 de mayo de 2026 a las 9:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo sábado 23 de mayo desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Liga.

Así llegan Betis y Levante

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de caer por 1 a 3 frente a Barcelona. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de un triunfo 2 a 0 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 57 puntos (14 PG - 15 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 42 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (11 PG - 9 PE - 17 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9437311561
2Real Madrid8337265640
3Villarreal69372161022
5Betis57371415810
17Levante423711917-13

Horario Betis y Levante, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas