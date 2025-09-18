Bogotá FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El cotejo entre Bogotá FC y Barranquilla FC, por la fecha 11 de la Primera B, se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Bogotá FC y Barranquilla FC

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Jaguares por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer derrotado 1 a 2 ante Cúcuta. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Barranquilla FC quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 10 Bogotá FC 12 10 3 3 4 -6 15 Barranquilla FC 6 10 1 3 6 -8

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Quindío: 26 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 13: vs Boca Juniors: 3 de octubre - 17:00 horas

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 30 de septiembre - 19:30 horas

Fecha 13: vs Huila: 6 de octubre - 17:10 horas

Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Barranquilla FC, según país