Bolívar vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:30 horas.

Así llegan Bolívar y Independiente Riv. (M)

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

Bolívar no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fluminense. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 4 a 2 a Dep. La Guaira. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 5.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Riv. (M) resultó vencedor por 1 a 0.

Indep.Mza., líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Bolívar mantiene la esperanza de avanzar.

El árbitro designado para el encuentro es Guillermo Guerrero Alcívar.

Horario Bolívar e Independiente Riv. (M), según país