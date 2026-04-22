Bologna vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Bologna recibirá a Roma, en el marco de la fecha 34 de la Serie A, el próximo sábado 25 de abril a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Roma

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atalanta. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el octavo puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (18 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 6 Roma 58 33 18 4 11 17 8 Bologna 48 33 14 6 13 3

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Cagliari: 3 de mayo - 05:30 horas

Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Fiorentina: 4 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Roma, según país