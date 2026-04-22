Bologna vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Bologna recibirá a Roma, en el marco de la fecha 34 de la Serie A, el próximo sábado 25 de abril a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Roma
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atalanta. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el octavo puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (18 PG - 4 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|6
|Roma
|58
|33
|18
|4
|11
|17
|8
|Bologna
|48
|33
|14
|6
|13
|3
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Cagliari: 3 de mayo - 05:30 horas
- Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Fiorentina: 4 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Roma, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas