Brentford vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

El juego entre Brentford y Fulham se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 33 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Fulham

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Everton. Con 1 triunfo y 3 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham cayó 0 a 2 ante Liverpool. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham lo ganó por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 47 puntos (13 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 14 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 7 Brentford 47 32 13 8 11 4 12 Fulham 44 32 13 5 14 -3

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Manchester United: 27 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs West Ham United: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Manchester City: 9 de mayo - 11:30 horas

Fecha 37: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 06:30 horas

Fecha 35: vs Arsenal: 2 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Fulham, según país