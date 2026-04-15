Brentford vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

El juego entre Brentford y Fulham se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 33 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Gtech Community Stadium.
Así llegan Brentford y Fulham
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Everton. Con 1 triunfo y 3 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham cayó 0 a 2 ante Liverpool. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham lo ganó por 3 a 1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 47 puntos (13 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 14 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|32
|21
|7
|4
|38
|2
|Manchester City
|64
|31
|19
|7
|5
|35
|3
|Manchester United
|55
|32
|15
|10
|7
|12
|7
|Brentford
|47
|32
|13
|8
|11
|4
|12
|Fulham
|44
|32
|13
|5
|14
|-3
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Manchester United: 27 de abril - 14:00 horas
- Fecha 35: vs West Ham United: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Manchester City: 9 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 37: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 06:30 horas
- Fecha 35: vs Arsenal: 2 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Fulham, según país
- Argentina: 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas