Brighton and Hove recibirá a Aston Villa por la fecha 14

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 14:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Aston Villa

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nottingham Forest, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 7 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa resultó vencedor por 0 a 3.

El local está en el séptimo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 23 12 7 2 3 12 5 Aston Villa 21 12 6 3 3 4 7 Brighton and Hove 19 12 5 4 3 3

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas

Horario Brighton and Hove y Aston Villa, según país