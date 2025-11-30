Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove recibirá a Aston Villa por la fecha 14

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Aston Villa, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo miércoles 3 de diciembre a las 14:30 horas. Andrew Madley será el árbitro del partido.

30 de noviembre de 2025, 12:37 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 14:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Aston Villa

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nottingham Forest, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 7 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa resultó vencedor por 0 a 3.

El local está en el séptimo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Manchester City251381415
3Chelsea231272312
5Aston Villa21126334
7Brighton and Hove19125433

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas

Horario Brighton and Hove y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

