Bucaramanga fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Pasto

Todo lo que dejó el duelo entre Pasto y Bucaramanga: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la primera división.

DataFactory

14 de noviembre de 2025, 3:25 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los Volcánicos vencieron la portería de su rival, los Búcaros, con una goleada 3-0, en el partido que protagonizaron en el estadio Departamental Libertad por la fecha 20 de la primera división. Pasto tomó la ventaja a través de John Méndez con un remate que perforó las redes rivales al minuto 4 del primer tiempo. Esa diferencia se estiró a los 11 minutos cuando Nicolás Gil facturó un golazo tras una jugada en la misma etapa. Y a los 24’ de la misma parte, un cabezazo de Yoshan Valois terminó consolidando el 3-0 como resultado irrevocable.

Nicolás Gil hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 11 de la primera etapa. Un centro de John Méndez dejó al defensor para definir desde el área grande y meter el balón en el arco defendido por Luis Vásquez Caicedo.

El director técnico de Pasto, René Rosero, planteó una estrategia 4-5-1 con Kevin López en el arco; Joyce Ossa, Nicolás Gil, Fabian Villa y Santiago Jiménez en la línea defensiva; Brayan Sánchez, Mauricio Castaño, Yoshan Valois, John Méndez y Johan Caicedo en el medio; y José Bernal en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Leonel Álvarez se pararon con un esquema 4-5-1 con Luis Vásquez bajo los tres palos; Bayron Duarte, José García, Carlos Romaña y Carlos de las Salas en defensa; Aldair Zárate, Gustavo Charrupi, Neyder Moreno, Jhon Vásquez y Israel Alba en la mitad de cancha; y Gleyfer Medina en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Departamental Libertad fue Diego Ulloa Angulo.

Cambios en Pasto

  • 74' 2T - Salió Joyce Ossa por Saleth Puello
  • 89' 2T - Salió John Méndez por Patrick Preciado
  • 93' 2T - Salió Yoshan Valois por Jaider Victoria
  • 94' 2T - Salió Brayan Sánchez por David Guerrero

Amonestados en Pasto:

  • 7' 1T Nicolás Gil (Conducta antideportiva), 11' 2T Kevin López (Conducta antideportiva), 24' 2T José Bernal (Conducta antideportiva) y 30' 2T Johan Caicedo (Conducta antideportiva)

Cambios en Bucaramanga

  • 32' 1T - Salió Aldair Zárate por Leonardo Flores
  • 45' 2T - Salieron Israel Alba por Faber Gil Mosquera y Bayron Duarte por Jefferson Mena
  • 67' 2T - Salieron Jhon Vásquez por Fredy Rivas y Gustavo Charrupi por Felix Charrupí

Amonestados en Bucaramanga:

  • 16' 1T Neyder Moreno (Conducta antideportiva), 29' 1T Aldair Zárate (Conducta antideportiva) y 47' 2T Leonardo Flores (Conducta antideportiva)

