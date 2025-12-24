Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Burnley vs Everton, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 27 de diciembre a las 10:00 horas. Craig Pawson será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

24 de diciembre de 2025, 11:32 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Premier League se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 10:00 horas.

Así llegan Burnley y Everton

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Vitality Stadium.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley consiguió sólo un punto en su último partido frente a Bournemouth, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de caer en su estadio ante Arsenal por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Fútbol

Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Parma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Pisa vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Brentford vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Fútbol

Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Fútbol

Nottingham Forest vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Everton resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
10Everton2417737-2
19Burnley11173212-15

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas

Horario Burnley y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Mas de Fútbol

Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Lecce vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Parma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Pisa vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Brentford vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Nottingham Forest vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

West Ham United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Chelsea vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Noticias Destacadas