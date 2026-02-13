Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Cagliari recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 25 de la Serie A, el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Lecce

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Roma. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de derrotar a Udinese con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 2 goles y le han convertido 4 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Cagliari con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 13 PP).

Ermanno Feliciani será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 12 Cagliari 28 24 7 7 10 -5 17 Lecce 21 24 5 6 13 -16

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Lazio: 21 de febrero - 14:45 horas

Fecha 27: vs Parma: 27 de febrero - 14:45 horas

Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Inter: 21 de febrero - 12:00 horas

Fecha 27: vs Como 1907: 28 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Lecce, según país