Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

La previa del choque de Cagliari ante Lecce, a disputarse en el estadio Sardegna Arena el lunes 16 de febrero desde las 14:45 horas. El árbitro será Ermanno Feliciani.

DataFactory

13 de febrero de 2026, 8:17 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Cagliari recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 25 de la Serie A, el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Lecce

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Roma. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de derrotar a Udinese con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 2 goles y le han convertido 4 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Cagliari con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 13 PP).

Ermanno Feliciani será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
12Cagliari28247710-5
17Lecce21245613-16

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Lazio: 21 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Parma: 27 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Inter: 21 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 27: vs Como 1907: 28 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

