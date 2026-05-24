Caracas vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo E de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 17:00 horas.

Así llegan Caracas y Botafogo

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

Caracas consiguió sólo un punto en su último partido frente a Racing Club, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

Botafogo llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Independiente Petrolero. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 4.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 1.

Botafogo, líder de grupo, ya está clasificado a la Playoffs Octavos de la Copa Sudamericana. Por su parte, Caracas mantiene la esperanza de avanzar.

El árbitro designado para el encuentro es Carlos Betancur Gutiérrez.

Horario Caracas y Botafogo, según país