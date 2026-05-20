Fútbol - España - Primera División

Celta vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

La previa del choque de Celta ante Sevilla, a disputarse en el Estadio de Balaídos el sábado 23 de mayo desde las 14:00 horas.

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20 de mayo de 2026 a las 9:24 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Celta recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 38 de la Liga, el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 14:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 1 en su visita a Athletic Bilbao. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Real Madrid por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 51 puntos (13 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (12 PG - 7 PE - 18 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9437311561
2Real Madrid8337265640
3Villarreal69372161022
6Celta51371312124
14Sevilla433712718-13

Horario Celta y Sevilla, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas