Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Sassuolo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de noviembre de 2025, 1:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Como 1907 y Sassuolo, por la fecha 13 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Sassuolo

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 5-1 ante Torino. Previo a este encuentro, igualó 3 y ganó 1, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de empatar 2-2 ante Pisa. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 6 tantos.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 21 puntos (5 PG - 6 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
6Como 1907211256110
9Sassuolo17125252

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas

Horario Como 1907 y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima: hasta 25 pulgadas de nieve y ventiscas golpean el norte de los Estados Unidos

2. Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

3. Defensa del presidente Petro pide anular fallo que reguló alocuciones y critica la decisión del Consejo de Estado

4. “Podrían ejecutarlo”: Preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro, si cede ante presión de EE.UU.

5. Real Madrid se movió rápido y aseguró su primer fichaje para 2026: “Ya dijo que sí”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.