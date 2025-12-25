Cremonese vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

El próximo domingo 28 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, Napoli visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Napoli

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de empatar ante Lazio por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Udinese. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Napoli se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (10 PG - 1 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 16 10 0 6 7 11 Cremonese 21 16 5 6 5 0

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas

Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas

