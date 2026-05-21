Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Crystal Palace vs Arsenal, que se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 24 de mayo a las 10:00 horas. Farai Hallam será el árbitro del partido.

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21 de mayo de 2026 a las 10:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 10:00 horas.

Así llegan Crystal Palace y Arsenal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace consiguió sólo un punto en su último partido frente a Brentford, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 13 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Burnley. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 45 puntos (11 PG - 12 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 82 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (25 PG - 7 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Farai Hallam.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal8237257543
2Manchester City7837239543
3Manchester United68371911716
4Aston Villa6237188116
15Crystal Palace4537111214-9

Horario Crystal Palace y Arsenal, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas