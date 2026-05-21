Crystal Palace vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 10:00 horas.

Así llegan Crystal Palace y Arsenal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace consiguió sólo un punto en su último partido frente a Brentford, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 13 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Burnley. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 45 puntos (11 PG - 12 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 82 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (25 PG - 7 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Farai Hallam.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 4 Aston Villa 62 37 18 8 11 6 15 Crystal Palace 45 37 11 12 14 -9

Horario Crystal Palace y Arsenal, según país