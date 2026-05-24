Deportivo Cuenca se enfrentará a Santos por la fecha 6 del grupo D

Por la fecha 6 del grupo D de la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca y Santos se enfrentan el martes 26 de mayo desde las 19:30 horas, en el Vila Belmiro.

Así llegan Santos y Deportivo Cuenca

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos terminó con un empate en 2 frente a San Lorenzo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Deportivo Cuenca finalizó con un empate 2-2 ante Deportivo Recoleta. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 4 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Deportivo Cuenca sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Con el boleto en mano para disputar la Playoffs Octavos, D. Cuenca intentará terminar la fase de grupos con una victoria. Por su parte, Santos necesita asegurar su futuro en el campeonato.

El encuentro será supervisado por Jhon Ospina Londoño, el juez encargado.

Horario Santos y Deportivo Cuenca, según país