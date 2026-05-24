Olimpia vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Olimpia y Audax Italiano, por la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Defensores del Chaco.

Así llegan Olimpia y Audax Italiano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

Olimpia logró un triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana

Audax Italiano llega con ventaja tras derrotar a Barracas Central con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 6.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y fue Olimpia quien ganó 0 a 2.

Mientras que Olimpia quedó clasificado a la Playoffs Octavos de la Copa Sudamericana, Audax I. sigue en la lucha por asegurar su continuidad en el campeonato.

Gustavo Tejera es el elegido para dirigir el partido.

Horario Olimpia y Audax Italiano, según país