Vasco da Gama vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama recibe el próximo miércoles 27 de mayo a Barracas Central por la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:30 horas en el São Januário.

Así llegan Vasco da Gama y Barracas Central

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama cayó 1 a 3 ante Olimpia en el Defensores del Chaco. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana

Barracas Central llega a este encuentro con una derrota ante Audax Italiano por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminaron igualando en 0.

Mientras que Vasco ya ha conseguido la plaza para la Playoffs Octavos, Barracas C. llega a este duelo sin posibilidades de avanzar.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Esteban Ostojich.

Horario Vasco da Gama y Barracas Central, según país